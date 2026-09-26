Helena Prestes e Javier Martinez, ricordi dal Brasile: “Il tempo…”

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare il pubblico italiano. La coppia è reduce di un’estate passata tra l’Italia e l’estero. Ad agosto, gli Helevier come si fanno chiamare dai fans hanno raggiunto insieme il Brasile. La modella brasiliana ha avuto modo di far conoscere al compagno posti e tradizioni del suo paese d’origine. Per l’occasione, Helena Prestes e Javier Martinez hanno alloggiato presso un resort di lusso a Taiba a pochi km da Fortaleza. In queste ore, la struttura ha voluto condividere un reel dove sono presenti alcuni momenti che i due ex concorrenti del Grande fratello hanno vissuto da loro. Nel filmato si vede la modella leggere un libro a bordo piscina mentre il compagno la raggiunge sorseggiando il latte di cocco. Il resort verdeoro ha corredato il tutto con la seguente didascalia: “Pomeriggio tardi, un libro aperto e il mare vicino. Nessuna fretta, nessun impegno, solo il tempo che passa un po’ più lentamente.

Siete a casa“.

Helena Prestes e Javier Martinez, viaggio da sogno in Brasile

Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto un viaggio da sogno in Brasile dove si sono recati ad agosto. In quei giorni, la modella brasiliana e l’ex opposto della Terni volley academy avevano condiviso sui social momenti della loro vacanza sia nel resort di lusso di Praia che nei posti vicini. Nel frattempo gli Helevier saranno i protagonisti di un evento benefico a Firenze. Domenica 27 settembre, la coppia nata sotto le telecamere del Grande fratello prenderà parte a Corri la vita, una manifestazione che ha lo scopo di recuperare denaro per la lotta contro il cancro al seno.