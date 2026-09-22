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La Pro Loco di Manfredonia alla TecnoRete Re Manfredi RUN: quattro iniziative tra Lucio Dalla, sapori del territorio e Battitori Sipontum

Sabato 26 e domenica 27 settembre la Pro Loco di Manfredonia accompagna la manifestazione sportiva con un programma dedicato alla città e alla sua identità: il walking tour “I luoghi di Lucio”, una mostra fotografica, il laboratorio del gusto “La merenda dei campioni” e la prima uscita ufficiale dei Battitori Sipontum.

In occasione della TecnoRete Re Manfredi RUN, che si svolgerà a Manfredonia domenica 27 settembre, la Pro Loco di Manfredonia propone un programma di iniziative collaterali che prenderà il via già sabato 26 settembre, intrecciando sport, cultura, memoria e tradizioni del territorio.

Quattro appuntamenti diversi, pensati per accompagnare uno degli eventi sportivi più partecipati della città con un racconto di Manfredonia che passa attraverso il suo rapporto con Lucio Dalla, i sapori semplici della tradizione e una nuova iniziativa dedicata all’identità locale.

Sabato 26 settembre – Walking tour “I luoghi di Lucio”

Il primo appuntamento è in programma sabato 26 settembre alle ore 18:00 con il walking tour “I luoghi di Lucio”, un percorso alla scoperta dei luoghi legati alla presenza e al rapporto di Lucio Dalla con Manfredonia.

Il ritrovo è fissato alle ore 17:45 presso la Chiesa del Carmine.

La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria ai numeri 0884 939670 oppure 393.0207068.

Domenica 27 settembre – Mostra fotografica

Nella giornata della Re Manfredi RUN, dalle 9:00 alle 13:00, presso l’Anfiteatro del Porto Turistico, sarà allestita una mostra fotografica dedicata a Lucio Dalla, ulteriore tassello del racconto del legame speciale tra l’artista e Manfredonia.

Fotografie e immagini accompagneranno il pubblico in una memoria che appartiene ormai anche alla storia recente della città.

Domenica 27 settembre – “La merenda dei campioni”

Dalle 10:00 alle 12:30, sempre al Porto Turistico, nei pressi dell’Anfiteatro, spazio anche ai sapori della tradizione con il laboratorio del gusto “La merenda dei campioni”.

Protagonista sarà una delle merende più semplici e riconoscibili della cultura mediterranea: pane e pomodoro, proposta in degustazione gratuita per riscoprire un gesto quotidiano capace di raccontare territorio, convivialità e memoria.

L’iniziativa sarà realizzata con la collaborazione di Olio Clemente e Dolciaria Monti.

La prima uscita ufficiale dei Battitori Sipontum

Domenica 27 settembre sarà anche la giornata della prima uscita ufficiale dei Battitori Sipontum, che accompagneranno con il ritmo dei loro tamburi i momenti della partenza e dell’arrivo della corsa.

Una nuova presenza nata per richiamare, attraverso musica, ritmo e immaginario identitario, il legame con Siponto e con la storia del territorio, entrando per la prima volta ufficialmente nella scena degli eventi cittadini.

Con questo programma la Pro Loco di Manfredonia è al fianco dell’associazione Manfredonia Corre, contribuendo alla realizzazione e alla valorizzazione di una manifestazione capace di coinvolgere la città e richiamare atleti, accompagnatori e visitatori.

Una collaborazione che conferma la volontà della Pro Loco di essere presente e offrire il proprio contributo in occasione delle manifestazioni più significative per Manfredonia, sostenendo quelle iniziative capaci di generare partecipazione, promuovere il territorio e rafforzare l’immagine della città.

La Pro Loco affianca così alla dimensione sportiva della TecnoRete Re Manfredi RUN un percorso di valorizzazione della città, trasformando l’appuntamento in un’occasione per scoprire Manfredonia, attraversarne i luoghi, conoscerne le storie e ritrovarne i sapori.

Due giornate in cui lo sport diventa così anche uno strumento per raccontare il territorio a cittadini, atleti, accompagnatori e visitatori.

PROGRAMMA

Sabato 26 settembre – ore 18:00

Walking tour “I luoghi di Lucio”

Ritrovo ore 17:45 – Chiesa del Carmine

Visita gratuita – prenotazione obbligatoria

0884 939670 – 393.0207068

Domenica 27 settembre – ore 9:00-13:00

Mostra fotografica dedicata a Lucio Dalla

Anfiteatro – Porto Turistico

Domenica 27 settembre – ore 10:00-12:30

Laboratorio del gusto “La merenda dei campioni”

Porto Turistico, nei pressi dell’Anfiteatro

Degustazione gratuita di pane e pomodoro

Con Olio Clemente e Dolciaria Monti

Domenica 27 settembre

Prima uscita ufficiale dei Battitori Sipontum

In occasione della partenza e dell’arrivo della TecnoRete Re Manfredi RUN.