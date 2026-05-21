Javier Martinez stufo: “Rotto i cogli*ni”, con chi ce l’ha

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Javier Martinez è stato tra i protagonisti dell’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. In quell’esperienza, l’uomo ottenne una grande popolarità anche grazie alla storia d’amore con Helena Prestes. Una fama che tuttavia l’ha portato a subire diversi attacchi da parte degli haters, che spesso hanno messo in dubbio la sua relazione con la modella brasiliana. In queste ore, l’ex gieffino ha rotto nuovamente il silenzio in merito ai leoni da tastiera nel corso di una diretta su Tiktok, dov’è molto attivo. Javier Martinez ha dichiarato nel corso di una chiacchierata con Federico Fusca: “questo affare chiamato telefono..e’ da un po’ di tempo che leggo commenti che sono da punire, mi sono completamente rotto i cogli*ni, è un’arma a doppio taglio, perché dal momento che tu hai il potere di mandare e scrivere a tutti…la gente si permette di fare e di giudicare“

Javier Martinez torna a parlare degli haters

Il pallavolista argentino è apparso parecchio spazientito mentre nel corso della diretta parlava degli hater che spesso inquinano i suoi canali social. Javier Martinez parlando col suo amico ha dichiarato: “sai quanti haters, sanno magari dove sono, cosa faccia.. mi viene da pensare che spesso è gente che si spaccia per fans. Sono doppiamente vigliacchi nel non dire le cose in faccia, con un nome e una foto profilo che non è la loro”. Solo qualche giorno prima, l’uomo aveva fatto un’altra diretta su Tiktok in cui aveva annunciato di aver chiesto aiuto ad un avvocato per arginare il problema degli haters.