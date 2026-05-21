Helena Prestes, retroscena su The Fifty: c’entra Javier Martinez

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Helena Prestes è tra le concorrenti della prima edizione di The fifty, il nuovo reality show appena uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video. La donna insieme ad altri 49 concorrenti del mondo dello spettacolo si metteranno in gioco in sfide fisiche e mentali per vincere un montepremi finale. In queste ore, LolloMagazine ha svelato un retroscena in merito all’esperienza di Helena Prestes all’interno del nuovo programma. Il portale ha fatto sapere che il pubblico assisterà ad un lato più vulnerabile di Helena Prestes nel corso di The Fifty. Nel trafiletto si leggono le seguenti parole: “La modella parlerà più volte del suo amore per Javier Martinez, arrivando in diverse occasioni a lasciarsi andare a delle confessioni molto profonde e cariche di emozione.”

Helena Prestes, nostalgia di Javier Martinez a The Fifty

La modella brasiliana avrà alcuni momenti di fragilità durante The Fifty. Helena Prestes dimostrerà di accusare la lontananza da Javier Martinez, il compagno conosciuto all’interno della casa del Grande fratello nel 2024. Il magazine ha fatto sapere che la donna mostrerà nostalgia e la voglia di condividere col fidanzato quello che sta facendo nel reality show. Gli Helevier – così si fanno chiamare dai fans – stanno insieme da ormai un anno e mezzo. Nel corso del tempo, la coppia ha dimostrato di aver instaurato un rapporto così stretto che nemmeno la lontananza ed i frequenti impegni ha potuto scalfire.