Renato Biancardi e Lucia Ilardo insieme dopo il Grande Fratello Vip? Lei ha fatto una scelta

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Il Grande fratello vip ha appena chiuso i battenti con la vittoria di Alessandra Mussolini. Tra i grandi protagonisti di questa edizione ci sono stati Renato Biancardi e Lucia Ilardo, i quali hanno dato vita ad un’amicizia speciale che ha fatto molto chiacchierare il pubblico. In queste ore, molti utenti si stanno domandando se i due abbiano deciso di dare una chance al rapporto dopo essere apparsi affiatati nel corso delle fasi finali del Grande fratello vip. A fare chiarezza sulla situazione è arrivata un’indiscrezione lanciata da Lollo Magazine. Il portale ha svelato che Lucia Ilardo sarebbe venuta a conoscenza delle parole poco carine che Renato Biancardi avrebbe detto nei suoi confronti durante il reality show.

Lucia Ilardo chiude con Renato Biancardi dopo il Grande fratello vip

Lucia Ilardo avrebbe preso una decisione dopo aver scoperto quanto detto da Renato Biancardi nei suoi riguardi al Grande fratello vip. Nel trafiletto presente sul portale si leggono le seguenti parole: “Tra i due oggi regna il silenzio totale. Nessun messaggio da parte di lei, nessun messaggio di contatto da parte di lui.” La donna avrebbe deciso di chiudere i rapporti col napoletano, apparendo molto delusa dal suo comportamento. Nel frattempo, l’ex protagonista di Temptation Island ha fatto ritorno a Milano dove vive come rivelato in alcune storie pubblicate nel suo profilo Instagram.