Oroscopo di Paolo Fox del 18 settembre: arriva un nuovo segnale per l’Ariete

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 18 settembre, i nativi dell’Ariete dovrebbero approfittare della Luna favorevole per affrontare subito eventuali chiarimenti, mentre i Gemelli devono portare pazienza per oggi a causa di qualche piccolo Intoppo, ritrovando la grinta da domani. I nati sotto il segno del Leone, infine, ritrovano la serenità in amore, pur dovendo fare attenzione se gestiscono due relazioni in parallelo.

Oroscopo di venerdì 18 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – La Luna è dalla tua parte e ti manda un bellissimo segnale. Se hai chiarimenti da fare o discorsi spinosi da affrontare, buttati oggi senza rimandare a domani.

Toro – Non essere troppo rigido con chi ami solo perché non ti dà subito ciò che vuoi. Sul fronte pratico, metti mano ai conti: c’è qualche questione finanziaria da riorganizzare.

Gemelli – Hai ancora la Luna storta che ti porta qualche dubbio di troppo o un piccolo intoppo sulla tabella di marcia. Porta pazienza: già da domani ritroverai la tua solita grinta.

Cancro – Giornata ideale per stringere legami e lasciarti guidare dall’intuito. In amore puoi stare tranquillo: Venere continua a proteggere la tua intesa di coppia.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 18 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Ritrovi finalmente la serenità nei sentimenti dopo le tensioni di inizio settimana. Occhio solo a non fare troppe acrobazie se stai frequentando due persone contemporaneamente.

Vergine – Potresti sentire un pizzico di amarezza per esserti fidato della persona sbagliata. Non lasciare che il nervosismo prenda il sopravvento: mantieni la calma ed evita scontri.

Bilancia – Sfrutta le prossime ore per chiudere tutti i sospesi che ti causano stress. In questo modo potrai goderti un fine settimana di puro e meritato relax.

Scorpione – C’è una grande intensità emotiva nell’aria. È il momento perfetto per fare chiarezza dentro di te e prendere una decisione importante per il tuo futuro.

Previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 18 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con la Luna nel segno sei una forza della natura! Sul lavoro le idee ti spuntano come funghi e il tuo entusiasmo risulta contagioso.

Capricorno – Mettiti in moto già da oggi per organizzare il weekend: l’arrivo della Luna nel segno ti regalerà un fine settimana davvero speciale.

Acquario – Se hai una storia di lunga data, è ora di dare una scossa alla pigrizia. Metti da parte la routine e stuzzica l’intesa con un pizzico di fantasia.

Pesci – Ti trascini dietro un po’ di stanchezza o un piccolo diverbio di ieri, ma non temere: il riscatto è vicino. Stasera stacca la spina e pensa solo a riposare.