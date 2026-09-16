Oroscopo di Paolo Fox del 16 settembre: giornata fortunata per il Cancro

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 16 settembre, i nati sotto il segno del Cancro vivranno una giornata lavorativa fortunata, con la possibilità di accettare con fiducia un nuovo incarico. I nativi dello Scorpione potranno riscoprire una vecchia conoscenza sotto una nuova luce, provando emozioni improvvise e inaspettate. I Pesci, grazie al favore di Venere, avranno una giornata molto luminosa e troveranno il momento ideale per farsi avanti sul lavoro.

Oroscopo di mercoledì 16 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Venere smette di ostacolarti dopo le fatiche di inizio mese. Sfrutta questo clima più sereno per chiudere una volta per tutte quella questione personale o lavorativa che avevi in sospeso.

Toro – In amore avverti un po’ di stanchezza, mentre sul lavoro la svolta è a un passo. Cerca di gestire l’agitazione per non sentirti inutilmente sui carboni ardenti: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’obiettivo è vicino.

Gemelli – Basta con i dubbi e le paranoie: se qualcuno ti stuzzica, buttati e approfondisci la conoscenza senza farti troppe domande.

Cancro – Ti attende una giornata fortunata sul lavoro. I segnali positivi aumentano e puoi finalmente accettare un nuovo incarico con piena fiducia nelle tue capacità.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 16 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Parlare chiaro ti aiuterà a ritrovare la sintonia di coppia dopo i recenti attriti. Presta solo un pizzico di cautela nei rapporti con Toro e Scorpione.

Vergine – Sul lavoro valuta bene ogni mossa prima di modificare i tuoi piani. Non farti condizionare dalle critiche altrui e armati della giusta pazienza.

Bilancia – Mercurio nel tuo segno ti regala lucidità e grande spirito d’iniziativa. Sfrutta le giornate tra giovedì e venerdì per fissare quell’appuntamento decisivo.

Scorpione – Chi conosci da tempo potrebbe mostrare un lato del tutto inedito, capaci di risvegliare in te emozioni improvvise e inaspettate.

Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 16 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con la Luna che entra nel segno dal pomeriggio ricevi una sferzata di energia: la giornata diventa dinamica e perfetta per fare incontri spontanei.

Capricorno – La Luna ti restituisce la pace interiore. Un equilibrio ritrovato che farà bene anche all’amore, portando maggiore serenità nella coppia.

Acquario – Non permettere all’ansia per il lavoro di prosciugare le tue energie. In amore, cerca di capire chi sta alimentando i tuoi dubbi.

Pesci – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox vedono Venere al tuo fianco per renderti la giornata luminosissima. Sul lavoro è il momento perfetto per farsi avanti e fare quella richiesta.