Grande Fratello Vip 9, sondaggio puntata 19 settembre 2026: domina Carmen Di Pietro

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La nuova edizione del Grande Fratello Vip 9 è partita con un televoto particolare: nessuna eliminazione, ma una corsa all’immunità per i quattro vip finiti in nomination nella puntata del 17 settembre 2026. A distanza di due giorni, il sondaggio per la puntata del 19 settembre mostra già una tendenza molto chiara su chi il pubblico vuole salvare. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero il preferito del pubblico? Chi rischia di restare in fondo alla classifica? E come si è arrivati a queste nomination nella prima puntata?

Le nomination della prima puntata del 17 settembre: ecco chi è finito al televoto

La prima puntata del GF Vip 9 ha costruito le nomination in tre momenti distinti.

Ilary Blasi ha iniziato con i quattro concorrenti entrati nell’anteprima Open House: Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Chiamati in Mistery per le nomination palesi, hanno indicato Carmen Di Pietro come la più votata. Carmen è quindi la prima nominata ufficiale.

Il secondo momento ha coinvolto Giulia Provvedi, Federica Morello e Giacomo Gallani, protagonisti della zip line pre‑ingresso. Posizionati nella Nuvola, Giulia ha scelto la postazione che si è illuminata di rosso e ha dovuto nominare uno dei due compagni. La sua scelta è caduta su Federica Morello, che va direttamente al televoto.

Infine, gli altri sei concorrenti sono stati chiamati nella Nuvola per le nomination miste, tra palesi e segrete. I due più votati sono risultati Moreno Morello e Giancarlo Danto.

Il primo televoto della stagione non elimina nessuno: i due più votati dal pubblico diventano i preferiti della settimana e ottengono l’immunità.

I quattro vip in nomination sono quindi:

Carmen Di Pietro

Federica Morello

Moreno Morello

Giancarlo Danto

Sondaggio del 19 settembre 2026: Carmen domina, Danto e Federica inseguono, Moreno ultimo

Il sondaggio aggiornato per la puntata del 19 settembre 2026 mostra una situazione molto chiara:

Carmen Di Pietro – 59,48%

Giancarlo Danto – 15,03%

Federica Morello – 14,38%

Moreno Morello – 11,11%

Carmen Di Pietro è nettamente in testa, con un vantaggio enorme sugli altri tre vip. La sua percentuale supera da sola la somma di tutti gli altri concorrenti, segno che il pubblico la considera già una delle protagoniste più forti di questa edizione.

Dietro di lei, Giancarlo Danto e Federica Morello si contendono il secondo posto, con una distanza minima tra i due. Moreno Morello chiude la classifica, staccato di qualche punto e lontano dalla zona immunità.

Se il televoto confermerà queste percentuali, Carmen e uno tra Danto e Federica saranno i preferiti della settimana.

Cosa aspettarsi ora: immunità, strategie e nuovi equilibri nella Casa

Il primo televoto del GF Vip 9 non elimina nessuno, ma definisce subito gli equilibri della Casa. Chi otterrà l’immunità potrà muoversi con più sicurezza nelle dinamiche della settimana, mentre gli altri dovranno fare attenzione alle prossime nomination.

Carmen, forte del suo risultato, potrebbe diventare un punto di riferimento nelle dinamiche interne. Danto e Federica, vicinissimi nel sondaggio, si giocano una posizione strategica. Moreno, ultimo, dovrà lavorare molto sulle relazioni nella Casa per evitare di finire nuovamente nel mirino.

La puntata del 19 settembre sarà quindi decisiva per capire come si muoveranno i concorrenti e quali alleanze inizieranno a prendere forma.