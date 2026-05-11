Oroscopo di Paolo Fox 11 maggio: la rivincita dell’Ariete

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dell’11 maggio, i nati sotto il segno dell’Ariete ottengono una meritata rivincita e devono godersi il successo senza farsi sopraffare dal nervosismo. I nativi del Toro godono di una stabilità emotiva che favorisce la carriera, permettendo loro di agire con intuito e tempismo nelle decisioni pratiche. Infine, i Gemelli affrontano giornate dinamiche ma confuse, in cui devono puntare tutto sull’organizzazione per superare le ostilità di Marte.

Oroscopo di lunedì 11 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – Stando a quanto dicono le previsioni astrologiche di Paolo Fox, la giornata odierna ti regala finalmente una bella rivincita. È vero, non sempre i tuoi sforzi portano i frutti sperati al primo colpo, ma guai a farti vincere dal nervosismo. Respira e goditi questo successo: te lo sei meritato.

Toro – Il tuo cuore sta finalmente trovando un baricentro stabile. Questa sicurezza interiore si riflette positivamente sulla tua professione: hai la vista lunga e un ottimo tempismo per gestire le scadenze immediate. Non tentennare davanti alle decisioni pratiche, perché il tuo intuito non sbaglia.

Gemelli – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti aspettano giornate piene di contatti dinamici, ma il rischio di perdere la bussola è alto. Con Marte che rema contro e genera un po’ di maretta, il segreto per uscirne vincenti è uno solo: organizzati meglio per evitare che la confusione prenda il sopravvento.

Cancro – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano una fase di grande risalita per il tuo cuore: le emozioni tornano a farsi sentire e hai finalmente l’occasione giusta per ricucire uno strappo sentimentale. Se nell’ambiente professionale senti ancora il peso di qualche battibecco o di una provocazione gratuita, cerca di non dargli troppo peso.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 11 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Ti senti pieno di grinta nei rapporti con gli altri, ma l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di tirare un po’ il freno a mano quando si parla di soldi. Anche nel lavoro, evita di sovraccaricarti: meglio fare meno, ma farlo bene.

Vergine – È arrivato il momento di fare pulizia nel tuo cuore: pretendi estrema lucidità nei sentimenti. Sul fronte professionale, invece, preparati a pesare bene ogni mossa, perché si stanno aprendo scenari che richiedono nuove e cruciali valutazioni.

Bilancia – In questo momento senti di avere una marcia in più ma hai l’impressione che chi ti circonda non ti stia offrendo il supporto necessario per svoltare. Nonostante questo senso di frustrazione nel lavoro o nei progetti pratici, il settore dei sentimenti decolla: ti aspetta un coinvolgimento emotivo molto più intenso e gratificante.

Scorpione – L’oroscopo di Paolo Fox ti vede protagonista di una fase di grande rigenerazione: nei sentimenti cerchi (e trovi) solo legami autentici e profondi, mentre professionalmente stai agendo con una grinta invidiabile. Tieni d’occhio l’agenda, perché per giugno sono in arrivo proposte molto interessanti.

Previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 11 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo momento ti conviene gettare acqua sul fuoco nei legami sentimentali: meglio non alimentare polemiche sterili. Sul fronte lavorativo, invece, la tua mente è un vulcano: hai per le mani intuizioni brillanti che meritano di essere coltivate con cura.

Capricorno – È tempo di guardarti dentro e capire cosa provi davvero. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, le giornate di mercoledì e giovedì saranno cruciali: preparati a dare un taglio netto a ciò che non funziona più.

Acquario – Preparati a una fase di grande slancio! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per fare nuovi incontri e cogliere al volo opportunità inedite. In amore hai una marcia in più grazie a una Venere generosa: una vecchia scintilla potrebbe riaccendersi o un nuovo desiderio diventare finalmente protagonista della tua vita.

Pesci – Hai quasi voglia di stuzzicare chi ami per vedere come reagisce, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox faresti meglio a non tirare troppo la corda. Evita di creare onde inutili.