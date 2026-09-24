Oroscopo di Branko del 25 settembre e pagelle per tutti i segni: voto 7 al Cancro

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Secondo l’oroscopo di Branko del 25 settembre, i nati sotto il segno del Cancro devono sfruttare la propria sensibilità per risolvere i problemi, riordinare le priorità sul lavoro e godersi la ritrovata serenità di coppia o l’interesse di un conoscente se single. I nativi della Bilancia guidano la propria giornata con determinazione, ottenendo successi professionali ma dovendo mostrare maggiore flessibilità in amore e più audacia se cercano un partner. Gli individui dello Scorpione, infine, devono domare l’impulsività ed evitare passi falsi per gestire al meglio le tensioni sia con i colleghi che nella vita sentimentale.

Oroscopo del giorno 25 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La testa fra le nuvole rischia di farti perdere il ritmo: sul lavoro sei un po’ sbadato e la produttività ne risente, con il rischio di dimenticare qualche dettaglio importante. In amore cerchi leggerezza e autenticità insieme al partner, desideroso solo di staccare la spina. Se sei single, evita di alzare troppo l’asticella delle aspettative. Voto: 5,5

Toro – È tempo di decisioni sul fronte professionale: non procrastinare, pesa con calma i pro e i contro e fai la tua scelta. In coppia la passione sale decisamente di tono. Per i single si apre una bella opportunità: potresti finalmente avvicinare chi stuzzica la tua curiosità da tempo. Voto: 8

Gemelli – Gira nell’aria una proposta di lavoro allettante: se la tua occupazione attuale ti sta stretta, valutala con seria attenzione. In amore la dolce metà appare decisamente suscettibile: punta sull’ascolto e misura le parole. Per i cuori solitari si preannuncia un turno baciato dalla fortuna: cogli l’attimo! Voto: 7,5

Cancro – La tua spiccata sensibilità si rivela la chiave giusta per sciogliere nodi complessi. Nelle attività quotidiane mantieni il controllo e fai ordine tra le priorità, senza farti distrarre dal contorno. Il clima di coppia ritrova serenità dopo qualche attrito, mentre chi è single potrebbe notare le attenzioni inaspettate di una persona vicina. Voto: 7

Branko e l’oroscopo del 25 settembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La stanchezza si fa sentire, colpa di una notte poco riposante. Trovi qualche arretrato ad attenderti: sforzati di rimanere sul pezzo. Fortunatamente chi ti ama nota subito il tuo calo d’energia e fa di tutto per strapparti un sorriso. Se sei single, muoviti con cautela per evitare un rifiuto. Voto: 6

Vergine – Precisione e occhio clinico non ti mancano: sul lavoro intercetti ciò che sfugge agli altri, ma preferisci concentrarti sui tuoi compiti senza fare polemica. In serata puoi sorprendere il partner con un invito romantico, tra lume di candela e passeggiate. Per i single serve un pizzico di persuasione in più, senza però risultare insistenti. Voto: 8,5

Bilancia – Grinta e motivazione ti guidano: in ambito professionale metti in mostra il tuo talento e potresti incassare un meritato riconoscimento. Se di recente l’intesa con il partner è scemata, tocca a te fare un passo indietro mostrando più flessibilità. Chi cerca l’amore dovrebbe trovare il coraggio di uscire dalla solita routine. Voto: 7,5

Scorpione – L’impulsività rischia di giocarti un brutto scherzo: oggi ti servirebbe maggiore riflessione. Un collega un po’ pesante mette a dura prova la tua pazienza e persino in coppia si preannuncia una scintilla di troppo. Se sei single, evita passi falsi e non azzardare oltre il dovuto. Voto: 5

Previsioni astrologiche del 25 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Giorno storto e umore schivo. Sul lavoro si presentano intoppi non facili da gestire e l’atmosfera si fa pesante. Anche la vita sentimentale delude le aspettative, apparendo un po’ spenta e priva di slancio. Se vuoi conquistare chi ti piace, metti da parte l’esitazione e mostra più audacia. Voto: 5,5

Capricorno – Ci stai mettendo l’anima nei tuoi progetti e i risultati sono ormai a un passo. La sera, però, la stanchezza si fa sentire e potresti non riuscire a dare al partner tutta l’attenzione che chiede. Per i single si prospetta un incontro stuzzicante: gioca la carta dell’ironia e non te ne pentirai. Voto: 7

Acquario – Un’ondata di ottimismo ti travolge e ti spinge a puntare in alto nella professione. In amore c’è una sintonia fantastica: intesa e complicità crescono a vista d’occhio. Se sei single, preparati a fare la conoscenza di una persona fuori dagli schemi. Voto: 9

Pesci – Si preannuncia un turno decisamente tranquillo: i ritmi lavorativi ti concedono una tregua e riesci persino a staccare prima del previsto. Le incomprensioni amorose dei giorni scorsi si sciolgono in un baleno. Per i single la ricetta ideale è una serata spensierata insieme agli amici di sempre. Voto: 8