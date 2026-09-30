Cambio programmazione su Canale 5: novità per Racconto di una notte e Tutto per la mia famiglia
Nuovo riassetto nel prime time di Canale 5. A partire da ottobre, Racconto di una notte e Tutto per la mia famiglia cambieranno serata, modificando così gli appuntamenti con le due serie turche.
Per Racconto di una notte, il 1° ottobre sarà l’ultimo appuntamento del giovedì. La serie con Mahir e Canfeza tornerà infatti domenica 4 ottobre, in prima serata, dalle 21:20 circa.
Il giovedì sera sarà invece dedicato a Tutto per la mia famiglia. Dall’8 ottobre, i nuovi episodi della serie prenderanno il posto lasciato libero da Racconto di una notte, con inizio previsto intorno alle 21:20.
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Una nuova organizzazione del palinsesto che porterà quindi le due soap turche a dividersi tra domenica e giovedì sera. Un cambiamento importante per i telespettatori, che dovranno quindi annotarsi le date dei nuovi appuntamenti per non perdersi neppure un secondo delle prossime puntate e continuare a seguire con grande interesse le vicende dei protagonisti.
La nuova collocazione potrebbe inoltre dare ulteriore spazio alle due serie tv, entrambe attese dal pubblico con nuovi sviluppi e momenti destinati a tenere alta l’attenzione.