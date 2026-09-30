Far Away, quando torna su Canale 5? Le ultime news, fan in attesa

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La prima stagione di Far Away ha salutato il pubblico di Canale 5 lasciando in sospeso diverse vicende, ma soprattutto una domanda: quando tornerà la serie turca con la seconda stagione?

L’ultimo appuntamento è andato in onda sabato 19 settembre e molti telespettatori si aspettavano di ritrovare la soap già dal lunedì successivo. Così non è stato. Il cambio della programmazione autunnale di Mediaset ha infatti modificato il daytime di Canale 5, anche in vista del ritorno di Uomini & Donne dopo la pausa estiva.

Lo spazio occupato durante l’estate da Far Away non è quindi più disponibile nel palinsesto feriale. Per i fan, resta dunque l’attesa di conoscere la nuova collocazione della serie e, soprattutto, la data ufficiale del ritorno in tv.

L’attesa, però, non dovrebbe essere ancora lunga: Far Away tornerà presto sul piccolo schermo con la seconda stagione, pronta a riportare i protagonisti al centro della scena. I nuovi episodi, inoltre, promettono diversi colpi di scena e sviluppi inaspettati, elementi che potrebbero rendere il ritorno della serie particolarmente atteso.