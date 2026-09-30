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Far Away, quando torna su Canale 5? Le ultime news, fan in attesa

Mattia Gaglio30 Settembre 2026
Alya di Far Away (Screen Mediaset Infinity)
Alya di Far Away (Screen Mediaset Infinity)
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La prima stagione di Far Away ha salutato il pubblico di Canale 5 lasciando in sospeso diverse vicende, ma soprattutto una domanda: quando tornerà la serie turca con la seconda stagione?

L’ultimo appuntamento è andato in onda sabato 19 settembre e molti telespettatori si aspettavano di ritrovare la soap già dal lunedì successivo. Così non è stato. Il cambio della programmazione autunnale di Mediaset ha infatti modificato il daytime di Canale 5, anche in vista del ritorno di Uomini & Donne dopo la pausa estiva.

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Lo spazio occupato durante l’estate da Far Away non è quindi più disponibile nel palinsesto feriale. Per i fan, resta dunque l’attesa di conoscere la nuova collocazione della serie e, soprattutto, la data ufficiale del ritorno in tv.

L’attesa, però, non dovrebbe essere ancora lunga: Far Away tornerà presto sul piccolo schermo con la seconda stagione, pronta a riportare i protagonisti al centro della scena. I nuovi episodi, inoltre, promettono diversi colpi di scena e sviluppi inaspettati, elementi che potrebbero rendere il ritorno della serie particolarmente atteso.

Mattia Gaglio30 Settembre 2026