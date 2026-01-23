Orgoglio per Manfredonia: la sipontina Barbara Pia Trotta premiata tra le eccellenze universitarie italiane

Orgoglio per la città di Manfredonia: la sipontina Barbara Pia Trotta, classe '2000, figura tra le eccellenze universitarie italiane. La 25enne sipontina neolaureata magistrale in Letteratura e Storia...

Orgoglio per la città di Manfredonia: la sipontina Barbara Pia Trotta, classe '2000, figura tra le eccellenze universitarie italiane.

La 25enne sipontina neolaureata magistrale in Letteratura e Storia dell’Arte all’Unimol, figura tra i vincitori del Premio “America Giovani” promosso dalla Fondazione Italia USA.

Diplomata all’I.I.S. “S. Toniolo” di Manfredonia, Barbara Pia ha proseguito il proprio percorso di studi presso l'Unimol, dove ha conseguito la laurea triennale in Lettere e Beni Culturali nel 2023 e la laurea magistrale in Letteratura e Storia dell’Arte nel maggio 2025, con una tesi in Storia dell'Arte Contemporanea, intitolata L’universo surreale di Leonora Carrington.

Il Premio "America Giovani" viene assegnato ogni anno a mille giovani provenienti dagli Atenei italiani che si sono distinti per un percorso universitario di eccellenza in ambiti di particolare rilevanza culturale. L'iniziativa è orientata a sostenere concretamente l'ingresso dei premiati nel mondo del lavoro globale e ad affrontare le sfide internazionali. Nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi a Roma, Barbara Pia ha ricevuto una borsa di studio per la partecipazione al master online esclusivo della Fondazione Italia-Usa in 'Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy', un percorso formativo pensato per rafforzare competenze strategiche e manageriali in un contesto internazionale.