[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ORDINANZA SULLA MOVIDA, METAURO: “LE MODIFICHE VANNO NELLA DIREZIONE DI UN EQUILIBRIO TRA VIVACITÁ DEL CENTRO CITTADINO E TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA”

“Grazie agli imprenditori del centro che hanno dimostrato grande senso di responsabilità”

Foggia, 16 giugno 2025 – “Accogliamo con favore le modifiche introdotte nella nuova ordinanza sulla movida firmata dalla Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo e valida fino al prossimo 13 settembre.

Le recenti modifiche, in particolare la riduzione dell’area interessata e l’ampliamento della fascia oraria di 30 minuti, rappresentano un segnale importante verso un equilibrio sostenibile tra la vivacità del centro urbano e la tutela della quiete pubblica. Si tratta di un risultato che testimonia l’efficacia del dialogo avviato tra l’Amministrazione comunale, Confcommercio Foggia, Confartigianato Foggia, Confesercenti Foggia e CNA Foggia, improntato all’ascolto, al confronto costruttivo e alla volontà comune di trovare soluzioni condivise.

In questo percorso, le imprese di vicinato hanno avuto un ruolo fondamentale: non solo come presidio economico e sociale del territorio, ma anche come alleate nella costruzione di una città più vivibile, ordinata e attrattiva. Sviluppo economico e sviluppo urbanistico non possono più essere pensati come ambiti separati. Al contrario, la valorizzazione delle attività locali – che animano le strade, presidiano gli spazi e generano lavoro – è parte integrante di una visione urbana moderna, sostenibile e inclusiva.

Esprimiamo un sincero ringraziamento agli imprenditori del centro che, pur tra difficoltà e perplessità, hanno rispettato le disposizioni della precedente ordinanza, dimostrando grande senso di responsabilità e spirito di collaborazione: il loro atteggiamento ha reso possibile un confronto sereno che oggi dà i suoi frutti.

Ribadiamo ancora una volta l’impegno delle associazioni di categoria a sostenere un modello di sviluppo che punti sulla qualità, sulla legalità e sulla coesione sociale. Solo attraverso una stretta sinergia tra Istituzioni, imprese e cittadini è possibile dare nuova linfa al centro cittadino e promuovere una movida equilibrata, rispettosa e pienamente integrata nel tessuto urbano”, così il presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro sulla nuova ordinanza sindacale n.23 del 13 giugno 2025 del Comune di Foggia

Marianna Bonghi

Comunicazione e ufficio stampa