Attualità Italia
Ora solare in arrivo: ecco da quando scatta
Il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà nella notte tra Sabato 25 Marzo e Domenica 26 Ottobre, quando, alle 3 del mattino, dovremo spostare la lancetta di un’ora indietro.
Il sole tramonterà prima, quindi avremo meno ore di luce.
Per tornare a goderci lunghe giornate dovremo pazientare un bel po’: l’ora legale, infatti, tornerà solamente nella Primavera del 2026, ovvero nella notte tra Sabato 28 e Domenica 29 Marzo 2026.