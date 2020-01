Open Day al “Fermi-Rotundi-Euclide”

Oggi pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30, si terrà presso l’Istituto Tecnico “Fermi-Rotundi-Euclide”, in Via S. T. Troiano a Manfredonia, l’Open Day.

Le famiglie, gli studenti, e la cittadinanza è invitata.

Agire in sinergia con le figure trainanti dell’economia e del mondo del lavoro: questo è l’obiettivo dell’Istituto Tecnico “Fermi–Rotundi-Euclide” di Manfredonia, una scuola che fa da mediatrice e da collante tra il mondo delle imprese e della formazione, con quello degli studenti.

La missione dell’Istituto è la partecipazione degli studenti a percorsi che possono costituire un passo importante per il futuro.

Da anni l’Istituto Tecnico “Fermi–Rotundi-Euclide” di Manfredonia è impegnato nello svolgimento di percorsi formativi qualificati e qualificanti.

Avere un futuro lavorativo sicuro ed a portata di mano, significa frequentare il Polo Tecnologico del territorio ed il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Menga, è in prima linea affinché gli studenti possano trovare quanto di meglio il settore tecnologico possa offrire.

Il diplomato in “Elettrotecnica ed Elettronica” è in grado di operare, tra l’altro, in realtà produttive e di servizio che progettano, realizzano e utilizzano sistemi elettrici ed elettronici complessi ed essere impiegato presso Enel, Tim, ed altre aziende del settore.

Il diplomato in “Meccanica e Meccatronica” può lavorare presso imprese pubbliche (FF.SS., Motorizzazione) e private, e ha competenze specifiche, tra l’altro, nel campo degli impianti meccanici, idrici e gas.

Il diplomato in “Costruzioni, ambiente e territorio” può lavorare come tecnico nel campo del risparmio energetico e della tutela ambienta ed intraprendere, tra l’altro, l’attività nella pubblica amministrazione (Anas, Catasto, Genio Civile).

Il diplomato in “Trasporti e logistica” con la Certificazione STCW/95 (Sistema Gestione Qualità) avrà la possibilità di accedere nell’ambito della Marina Mercantile come Allievo ufficiale di coperta e di macchine, Ufficiale di Navigazione e di macchine e anche nell’ambito delle professioni tecniche legate ai trasporti marittimi.

Una scuola dalle tante possibilità; per chi volesse approfondire può consultare il sito http://www.nauticoitismanfredonia.it/.