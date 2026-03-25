“Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura” a Manfredonia

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Domenica 22 marzo 2026, si è svolto presso la Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia, l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere di Manfredonia.

“Oltre le Onde” nasce come un percorso dedicato ai ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, crescita personale e benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva della pesca.

La manifestazione ha visto prima il saluto da parte di Salvatore GUGLIELMI, Consigliere alla promozione sociale e comunicazione, della Sezione di Manfredonia della Lega Navale Italiana, in rappresentanza del Presidente Francesco BRUNETTI e del consiglio direttivo, poi quello di Vincenzo DI STASO, Garante della disabilità del Comune di Manfredonia, indi quello di Maria Grazia PRENCIPE, Presidente di Anfass Manfredonia, e di Rita COLONNA, Presidente dell’Associazione Angeli 2021.

Davanti alla platea delle ragazze e dei ragazzi che hanno preso parte al progetto, sono intervenuti Francesco IMPAGNIATIELLO e Pietro CASTRIOTTA dell’ ASD Pesca Senza Barriere, illustrando le varie tecniche di pesca usate nel corso delle uscite in mare.

Ricordiamo i volti, le storie e le esperienze dei partecipanti durante le numerose uscite dei mesi scorsi a pesca di saraghi e seppie, alcune volte anche doppie uscite, al mattino e il pomeriggio, con quattro generazioni diverse, a condividere un unica passione, dal più grande al più piccolo, oltre il maltempo, oltre gli affanni della vita quotidiana, oltre le onde!

Grazie agli skipper Francesco e Pietro!

Le attività di Pesca Senza Barriere, però, non finiscono di certo qui, e con la bella stagione proseguiranno le uscite in mare e prenderanno forma nuovi progetti!

“Oltre le onde” è stato reso possibile grazie al sostegno della Regione Puglia, in collaborazione con Anffas Manfredonia, Delfino Manfredonia, Associazione Angeli2021, UISP-Foggia-Manfredonia, ARS Manfredonia e Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia.

Per la Lega Navale di Manfredonia, la collaborazione a tale iniziativa si può ritenere la naturale appendice e prosecuzione della campagna nazionale “Tutti a bordo con la Lega Navale, nessuno escluso”, svolta nel dicembre scorso, nell’ambito delle finalità della “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità”, e mira a porre in evidenza il contributo dell’associazione nel campo dell’inclusione sociale e in particolare nella promozione della nautica solidale e inclusiva, con l’obiettivo di avvicinare senza barriere al mare le persone con diverse tipologie di disabilità (fisiche o motorie, intellettive, psichiche e sensoriali)