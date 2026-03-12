[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Oltre le Onde”, a Manfredonia l’uscita in mare conclusiva del progetto di inclusione tra mare e natura

Domenica 22 marzo l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere

Domenica 22 marzo alle ore 9.30, con ritrovo presso la Lega Navale – Sezione di Manfredonia, si terrà l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere. L’iniziativa culminerà con un’uscita in mare che vedrà protagonisti i ragazzi che hanno preso parte al percorso, accompagnati dagli operatori e dai volontari coinvolti nel progetto.

“Oltre le Onde” nasce come un percorso dedicato ai ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, crescita personale e benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva della pesca. Il progetto si sviluppa in un contesto naturale particolarmente suggestivo, quello del mare di Siponto e di Manfredonia, che rappresenta uno spazio ideale per attività all’aria aperta e per esperienze educative a stretto contatto con l’ambiente.

Attraverso le diverse attività proposte, i partecipanti hanno avuto la possibilità di avvicinarsi alle tecniche di pesca sportiva, sviluppando abilità manuali e motorie, ma anche competenze relazionali e cognitive. Il progetto ha puntato infatti a rafforzare l’autostima dei ragazzi, offrendo occasioni concrete di partecipazione e condivisione, in un contesto accogliente e stimolante.

Tra le finalità principali dell’iniziativa vi è quella di favorire la socializzazione e la creazione di nuove relazioni, permettendo ai partecipanti di vivere momenti di gruppo in un ambiente naturale rilassante. Allo stesso tempo, il progetto ha voluto sensibilizzare al rispetto dell’ambiente marino e delle sue risorse, promuovendo una cultura della sostenibilità e della tutela del mare.

La giornata è organizzata dall’ASD Pesca Senza Barriere in collaborazione con diverse realtà associative del territorio, tra cui Anffas Manfredonia, Delfino Manfredonia, Associazione Angeli2021, UISP Sport per Tutti, ARS Manfredonia e Lega Navale – Sezione di Manfredonia. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno della Regione Puglia, a conferma dell’importanza di promuovere progetti che uniscono sport, inclusione e valorizzazione del territorio.

L’uscita in mare di domenica rappresenterà il momento conclusivo di questo percorso, un’esperienza simbolica e significativa che racchiude lo spirito dell’intero progetto: superare le barriere, condividere emozioni e scoprire nuove possibilità attraverso il contatto con il mare e con la natura.