Olly rompe il silenzio sulla vicenda della tovaglia: “Non mi sono scusato perché…”

Da qualche giorno è iniziato il tour di Olly nei palazzetti e come sempre sta conquistando un incredibile successo. In moltissimi non vedevano l’ora di assistere ai suoi concerti e cantare insieme a lui le sue canzoni.

Qualche settimana fa il noto cantante è finito al centro della bufera a causa di alcuni scatti circolati sul web che lo ritraevano insieme ad alcuni amici al ristorante mentre festeggiavano il compleanno di Juli. A far storcere il naso a molti è stato un particolare che non è passato inosservato, quale? La tavola ‘devastata’.

Dalle storie postate dal cantante e dai suoi amici sui social si vedeva che la tovaglia era tutta sporca di vino, c’erano poi delle tazzine capovolte, mozziconi di sigarette e altro ancora. In molti li hanno duramente criticati per le condizioni in cui hanno lasciato la tavola al ristorante, lui però ha preferito non commentare la vicenda.

In una recente intervista concessa a Il Corriere delle Sera ha però rotto il silenzio ammettendo che in quella occasioni hanno davvero lasciato un macello, infatti si sono subito scusati con chi ne era coinvolto. Olly ha poi aggiunto: “Non ho ritenuto necessario giustificarmi con il popolo di internet. Avevo già fatto ciò che ritenevo giusto, con le persone interessate”.