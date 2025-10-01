OlioEVO: le diverse tipologie e caratteristiche

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’olio extra vergine di oliva non è un prodotto univoco, ma un universo di sapori, profumi e proprietà uniche che dipendono in gran parte dalla varietà di olive utilizzate, ovvero la cultivar. A differenza di altri oli, le differenze nell’EVO non si limitano al processo di produzione, ma affondano le radici nel DNA stesso del frutto.

La sua definizione, che ne impone la produzione attraverso la sola “spremitura a freddo” e senza processi chimici, garantisce che ogni singola goccia mantenga intatte le sue preziose qualità nutrizionali. Scegliere un olio EVO significa quindi abbracciare un viaggio sensoriale che è anche un percorso di benessere.

Le principali cultivar e i loro benefici

Ogni cultivar dona all’olio un profilo organolettico e un corredo di sostanze nutritive distintivi. Parlando delle più celebri varietà italiane e le loro caratteristiche, la Coratina è la regina incontrastata della Puglia e una delle cultivar più ricche di polifenoli al mondo. Il suo olio è robusto, con sentori decisi di erba fresca e un finale intensamente amaro e piccante. L’elevato contenuto di polifenoli non solo lo rende eccezionalmente stabile nel tempo, ma lo carica di potenti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, utili nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e del declino cognitivo.

La cultivar Frantoio, diffusa in tutta Italia ma con una particolare tradizione in Toscana, produce un olio dal fruttato medio, con un equilibrio armonico tra amaro e piccante. Il suo profilo aromatico è complesso, con note di carciofo, mandorla e erbe aromatiche. È un olio molto versatile in cucina, ottimo sia a crudo che in cottura, e offre un eccellente apporto di acido oleico.

Tipico della Toscana e dell’Umbria, il Leccino è noto per produrre un olio dal sapore più delicato e leggero. I suoi sentori sono di mandorla, lattuga e vegetali freschi, con un finale molto meno piccante e amaro. È la scelta ideale per chi preferisce un olio che non copra il sapore degli alimenti, ed è particolarmente indicato per piatti delicati come il pesce.

Originaria dell’Alto Tavoliere in Puglia, la Peranzana è una cultivar che dona un olio dal profilo elegante e bilanciato. I suoi sentori sono di pomodoro verde, carciofo e mandorla, con un piccante appena accennato. La sua bassa acidità e il suo gusto armonioso la rendono perfetta per piatti raffinati e per esaltare il sapore di verdure e legumi.

Oltre a queste, altre cultivar meritano menzione. La Taggiasca, tipica della Liguria, produce un olio di grande finezza, con note di pinolo e un retrogusto dolce. La Nocellara del Belice, dalla Sicilia, è famosa per il suo olio intensamente fruttato, con sentori di erba tagliata e pomodoro, mentre l’Ogliarola, un’altra perla pugliese, si distingue per un fruttato leggero e un’amarezza delicata che si adatta a un vasto spettro di abbinamenti.

L’olio pugliese: un patrimonio di eccellenza

Quando si parla di olio EVO, la Puglia non è solo un nome, ma un simbolo di qualità mondiale. Le sue campagne, adornate da olivi secolari e monumentali, sono il cuore della produzione italiana. L’olio pugliesesi distingue non solo per l’alta produzione, ma soprattutto per la ricchezza di cultivar autoctone.

La Coratina e la Peranzana sono i suoi ambasciatori nel mondo, rappresentando due anime complementari: la prima, potente e salutare, la seconda, elegante e delicata. L’eccellenza dell’olio pugliese è frutto di un terroir unico, un clima ideale e una tradizione millenaria che si sposa con le più moderne tecniche di estrazione. Molti di questi oli sono tutelati da marchi come la DOP (Denominazione di Origine Protetta), che ne certifica l’origine e la qualità, garantendo un prodotto di altissima qualità, ricco di sapori e benefici, dal Tavoliere alle terre del Salento.