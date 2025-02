Ok al distaccamento dei Vigili del Fuoco all’Aeroporto di Foggia, la soddisfazione di Mondo Gino Lisa

Foggia, 25 febbraio 2025 – La nostra Associazione Mondo Gino Lisa esprime grande soddisfazione per l’approvazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco presso l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. Un risultato importante, frutto di un impegno costante e di una forte sinergia con la comunità.



Da sempre, ci siamo contraddistinti per una concreta attività a sostegno dello sviluppo e della crescita dell’aeroporto di Foggia, credendo fermamente nelle sue potenzialità. Lo scorso anno, l’associazione ha promosso una petizione online che ha raccolto oltre 5.000 firme, testimonianza del forte sostegno popolare per l’ottenimento del distaccamento dei Vigili del Fuoco.



Durante questi mesi, la nostra Associazione non è rimasta in silenzio, ma ha lavorato attivamente inviando lettere ai Ministri, inoltrando la raccolta delle firme online (petizione) al Ministro degli Interni, suggerendo interrogazioni parlamentari e sollecitando la politica a raggiungere questo importante risultato per il territorio.



“L’approvazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco rappresenta un passo fondamentale per il futuro del ‘Gino Lisa’”, dichiara il Presidente Sergio Venturino. “Questo risultato apre la strada a nuove opportunità di sviluppo e crescita del mercato aereo, consolidando il ruolo dell’aeroporto come scalo di riferimento per il Nord della Puglia, del Molise, della Basilicata e dell’Irpinia”.

Invitiamo tutti a credere di più in un futuro diverso e positivo per l’aeroporto di Foggia, contribuendo in prima persona a nuovi traguardi, ovvero scegliendo, per quanto possibile, di volare da o per l’aeroporto “Gino Lisa”.



Mondo Gino Lisa ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questo importante traguardo, confermando la propria disponibilità a collaborare costruttivamente con Enti, Istituzioni, compagnie aeree e tutti gli attori coinvolti nello sviluppo dell’aeroporto.