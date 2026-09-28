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Oggi i nostri giorni sono sempre più amorfi

Manfredonia – Siamo intorno all’ anno credo se non vado errato 1945 dal racconto del mio parente … in posa in uno studio fotografico del paese, zio Lorenzo Castriotta, grande nuotatore e pescatore di professione.

Questi erano gli anni della grande speranza per riuscire di tornare a vivere – mentre il disastro della guerra stava ancora in corso stranamente , si aspettava la grazia che finisse … questo maledetto incubo.

Oggi la vita, si sta affievolendo dopo la malattia,poi a modo di comportarsi in società da perfetti sconosciuti – non c’è più una generazione legata alle tradizioni che scorrevano nel sangue – e ci legavano tutti allo stesso amore per la città. Ora gli uomini vivono come distratti e quindi spesso sono nemici.

I nostri giorni sono metaforici … niente di più serio di un posto estraneo e sentirsi amareggiati in una Penisola sempre più amorfa.

Foto e testo

di Claudio Castriotta