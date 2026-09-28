Beautiful, anticipazioni dal 5 all’11 ottobre 2026: il colpo di mano di Carter sconvolge Ridge e la Forrester Creations

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Le prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.50, si preparano a un nuovo terremoto alla Forrester Creations. Ridge, deciso a fare chiarezza sul misterioso riassetto societario firmato da Carter, scoprirà una verità che lo travolgerà sul piano personale e professionale. A questo punto è inevitabile chiedersi: che cosa ha fatto davvero Carter? come reagirà Ridge? e quale ruolo avrà Hope in questo colpo di scena?

Ridge scopre il piano di Carter: un colpo di mano legale che cambia tutto

La settimana si apre con Ridge che, insieme all’avvocato Justin Barber, analizza i documenti del nuovo assetto societario preparati da Carter. La verifica è impietosa: Carter ha orchestrato un colpo di mano perfettamente legale per assumere il controllo della Forrester Creations.

La scoperta devasta Ridge, che si sente tradito dal suo uomo di fiducia. Brooke prova a riportare la situazione alle origini del conflitto, ricordando che tutto è nato dall’ingiusta reazione di Steffy all’incidente con Finn nell’ufficio stilisti, episodio che aveva portato al licenziamento di Hope.

Il dolore di Ridge è doppio: da un lato la ferita professionale, dall’altro la consapevolezza che la guerra interna alla famiglia Forrester è arrivata a un punto di non ritorno.

Il confronto tra Ridge e Carter: un ultimatum e un rifiuto che cambia i rapporti

Ridge decide di affrontare Carter faccia a faccia. Lo scontro è durissimo: Ridge gli offre un’ultima possibilità per rimediare, chiedendogli di rinunciare a Hope e di tornare sui suoi passi, come se nulla fosse accaduto.

Ma Carter rifiuta. Rivendica la piena responsabilità del piano e difende apertamente il suo amore per Hope, dichiarando che non intende abbandonarla né professionalmente né sentimentalmente.

Brooke, sconvolta, rimprovera la figlia per aver alimentato una situazione che ora rischia di distruggere l’azienda e la famiglia. Carter, invece, esce dal confronto distrutto: sa di aver perso la fiducia di Ridge, ma non è disposto a rinnegare ciò che prova.

Ridge licenzia Carter: Steffy sotto shock, la Forrester verso una guerra interna

Sentendosi tradito dal suo più fidato collaboratore e migliore amico, Ridge prende la decisione più drastica: licenzia Carter. La notizia sconvolge Steffy, che non riesce a comprendere come un uomo sempre leale e devoto alla Forrester abbia potuto spingersi così oltre.

Ridge, però, non si ferma: deciso a difendere l’azienda, si prepara a reagire anche sul piano legale, convinto che Carter e Hope abbiano messo in moto una spirale pericolosa che va fermata immediatamente.

La Forrester Creations si ritrova così divisa in due fronti: da un lato Ridge e Steffy, pronti a difendere la loro leadership; dall’altro Carter e Hope, uniti da un sentimento che ora ha conseguenze enormi.