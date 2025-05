[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Oggi è la storica festa della chiesa di Santa Maria Stella del mare”

Manfredonia – IO da bambino mi sono battezzato alla chiesa Stella. Sono nato proprio in quel giorno di fine maggio, che si festeggiava,la Madonna.Era ed è una piccola chiesa al ridosso del mare – quando il paese era uno splendore ,e i turisti da tutta Italia e dall’estero – affollava la nostra città, e si svolgeva la festa poi pian piano sparita, come tutte le cose in questa radice del Sud. Dove tutto sembra inutile.Ora da adulto sto iniziando da pochi anni a vedere un po’ di luminarie sulla facciata della chiesa e qualche piccolo sparo di mortaretto.

Una chiesa preziosa , questa dei pescatori ,dove ci si raccomandava quando si usciva in mare per la pesca.

Una chiesa – quasi situata al centro del paese con i suoi affreschi lungo le volte dal noto pittore lombardo Natale Maria Penati – il quale dipinse opere sacre in quasi tutto il Gargano .

Di Claudio Castriotta