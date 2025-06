[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi e domani, 20 e 21 giugno, a Manfredonia e Foggia l’incontro di studio “crisi d’impresa e territorio”

Foggia 20 giugno 2025 – Si apre oggi, venerdì 20 giugno, e proseguirà anche domani, sabato 21, tra Manfredonia e Foggia, l’incontro di studio “Crisi d’impresa e territorio”, promosso dall’Università di Foggia con il sostegno della Scuola Forense di Capitanata, della Fondazione Monti Uniti, della BCC di San Giovanni Rotondo, dell’AIGA e degli ordini professionali di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro.

Al centro del dibattito la crisi d’impresa e le sue ricadute sul tessuto economico e sociale. Una riflessione approfondita che coinvolge giuristi, economisti e professionisti, chiamati a discutere del rapporto tra normativa, strumenti tecnici e specificità territoriali, alla luce anche delle ultime novità legislative, come il decreto “correttivo” sul Codice della crisi, approvato dal Governo lo scorso settembre.

“L’evoluzione della normativa in tema di crisi d’impresa – spiega Gianpaolo Impagnatiello, professore ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Foggia – si lega a doppio filo con le vicende economiche, sociali e politiche del nostro Paese. Il territorio di Capitanata non fa eccezione, avendo visto nel tempo soffrire e, in molti casi, fallire realtà imprenditoriali importanti, con inevitabili ricadute sul lavoro, sulle famiglie, sulle professioni e sulla fiducia nelle istituzioni”.

A sottolineare l’importanza del dialogo tra sistema produttivo e professionisti è anche Fabrizio Gabriele, vicedirettore generale della BCC di San Giovanni Rotondo: “In un contesto economico in continua evoluzione crediamo sia essenziale creare occasioni di confronto costruttivo tra istituzioni, professionisti e mondo produttivo. Il nostro impegno quotidiano è stare al fianco delle imprese, soprattutto nei momenti di difficoltà, offrendo ascolto, strumenti e soluzioni per accompagnarle nel percorso di rilancio”.

Due le sedi dell’evento: la prima sessione è in programma oggi pomeriggio a Manfredonia, nella cornice del Regiohotel Manfredi; la seconda si terrà domani mattina, 21 giugno, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia.

Un’occasione concreta per riflettere sulle criticità del sistema economico e sulle possibili strategie di risposta, a partire proprio dal dialogo tra istituzioni, imprese e professioni.