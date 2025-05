[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi Battiti Live On The Road a Manfredonia con Gigi D’Alessio

Sabato 24 maggio Manfredonia si accenderà con la musica e l’energia del Radio Norba Cornetto Battiti Live – On the Road, il format itinerante che unisce intrattenimento dal vivo, musica e televisione, portando in ogni tappa un grande nome della scena musicale italiana.

Protagonista della tappa sarà Gigi D’Alessio, amatissimo cantautore partenopeo, pronto a emozionare il pubblico della nostra splendida città con la sua musica e la sua inconfondibile voce.

A partire dalle 18.00, in Piazzale Ferri, prenderà il via il Radio Live Show di Radio Norba: dj set, animazione, giochi e gadget per coinvolgere e far divertire il pubblico in attesa dell’ospite speciale. Gigi D’Alessio sarà intervistato in diretta su Radio Norba e in tv, sul canale 11 del digitale terrestre e sul 730 di Sky, raccontando curiosità, progetti e aneddoti della sua carriera.

Alle 21.00, spazio alla musica dal vivo: Gigi D’Alessio si esibirà, su Viale Miramare ai piedi del castello, in un’esclusiva performance live per la registrazione del videoclip di alcuni brani che entreranno a far parte di una delle cinque puntate di “Cornetto Battiti Live”, il celebre show musicale dell’estate in onda prossimamente. E’ un grande evento per la nostra città – afferma Domenico La Marca sindaco della città – continueremo a valorizzare il nostro territorio per rendere questa città accogliente e attrattiva nello scenario nazionale e internazionale. Accogliamo “Road to Battiti” con grande entusiasmo, per noi rappresenta una vetrina preziosa capace di farci guadagnare la ribalta nazionale. Per questo invitiamo i cittadini a partecipare a questo straordinario evento musicale che porta il grande grande spettacolo direttamente nel cuore della città.