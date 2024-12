[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Odissea ensemble” in Concerto dell’Immacolata alla Chiesa Stella di Manfredonia

“Odissea ensemble” in Concerto dell’Immacolata

Sabato 7 Dicembre 2024

Ore 19,30 Chiesa Santa Maria Stella

Manfredonia

Il gruppo “Odissea ensemble” è costituito da musicisti professionisti che hanno voluto tenacemente realizzare una realtà musicale particolare.

Particolare perché il primo obiettivo dell’ensemble è quello di condividere forti emozioni attraverso un repertorio coinvolgente eappositamente arrangiato dal M° Cusenza Giovanni su misura dell’organico che ha a disposizione: violini; flauti; oboe; violoncello; pianoforte e voce.

Hanno al loro attivo numerosi concerti ed altri già programmatinei prossimi mesi in vari luoghi italiani e non.

Il loro ultimo concerto “Emozioni in musica per P. Pio” è stato mandato in onda in diretta su PadrePioTV.

Il nome “Odissea”, di questo ensemble, nasce non solo dallagioia del riuscire ad incontrarsi, ma anche perché è il titolo di un brano del loro vasto e ricercato repertorio.

1 Daniele Lunedì (violoncello)

2 Ezio Calò (violino)

3 Anny Lopopolo (violino)

4 Antonio Dambra (flauto traverso e ottavino)

5 Anna Rita D’Ascenzo (flauto traverso)

6 Anna Elia (oboe)

7 Giovanni Cusenza (arrangiamenti e pianoforte)

8 Imma Riccardi (soprano)

Per il concerto del 7 dicembre “Concerto dell’Immacolata”, è stato pensato un repertorio molto accattivante.

Si tratta di un rifacimento molto particolare, dei brani più famosi del Rondò Veneziano. Il genere musicale di questo gruppo richiama fortemente una sonorità barocca ma in un originale contesto moderno.

L’ascolto di questi brani rievocano, sinesteticamente, eventi di vita reale, letterari, filosofici o religiosi, perciò si collocano in quel contesto musicale che viene chiamato “musica descrittiva”.

Infatti ogni titolo è come un quadro da immaginare, dentro una cornice che è poi la musica stessa.

Il concerto è stato aperto con due brani speciali:

– il primo è dedicato alla Madonna ed è stato creato da un compositore italiano, Mario Spinelli. E’ eseguita ogni volta alla fine del Rosario con P. Pio su TvP.Pio: Ave Maria di Mario Spinelli!

– il secondo richiama alla cristianità, alla fratellanza e allacondivisione dell’amore per il prossimo: Fratello sole sorella luna!

Poi invece del Rondò veneziano sono stati eseguiti:

– Odissea Veneziana

– Laguna incantata

– Sogno veneziano

– Fantasia

– Giochi d’acqua

– Canal Grande

– Danza mediterranea

– La Serenissima

– San Marco

La mini orchestra Odissea Ensemble, ha poi salutato il pubblico con tre brani natalizi:

Hallelujah di Leonard Cohen

O oly nigh di Adolphe Charles Adam

Astro del ciel di Franz Xaver Gruber

Bissando alla fine con l’Ave Maria di M. Spinelli.