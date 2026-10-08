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CAMERA DI COMMERCIO: INSEDIATO IL TAVOLO TECNICO CONTRO L’ABUSIVISMO. ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI UNITI PER LA LEGALITÀ

Lo scorso 29 settembre, presso la Camera di Commercio di Foggia, si è tenuto il primo incontro che segna l’avvio ufficiale del tavolo tecnico dedicato al contrasto del fenomeno dell’abusivismo. Promossa direttamente dall’Ente camerale, l’iniziativa ha visto una partecipazione attiva e propositiva delle associazioni di categoria e dei rappresentanti dei Comuni che ad oggi hanno già sottoscritto il relativo protocollo d’intesa, ovvero Vico del Gargano, Poggio Imperiale, Manfredonia, Foggia e Cerignola. Questo momento di confronto istituzionale è risultato fondamentale per fare un primo bilancio delle azioni già intraprese sul territorio e per delineare, attraverso una visione condivisa, una strategia comune volta a tutelare le imprese che operano nella legalità.

Durante la riunione, si è posta grande attenzione sulla necessità di distinguere in modo netto le mere irregolarità amministrative dal vero e proprio abusivismo. Nel primo caso si parla, ad esempio, di imprese regolarmente dotate di partita IVA ma non iscritte all’albo degli artigiani pur avendone l’obbligo, mentre il vero abusivo è colui che agisce da soggetto totalmente sconosciuto al fisco. A tal proposito, la Camera di Commercio ha illustrato i risultati dei primi controlli effettuati dal Registro Imprese su 74 posizioni, concentrate in questa fase di partenza nei settori dell’acconciatura e dell’estetica. Queste verifiche hanno permesso di regolarizzare le posizioni idonee attraverso l’avvio di specifici procedimenti d’ufficio o su istanza di parte. Tuttavia, il dibattito ha fatto emergere chiaramente come l’abusivismo sia un fenomeno estremamente trasversale, capace di estendersi come una piovra in svariati settori economici: dall’impiantistica agli autoriparatori, fino al trasporto con taxi e noleggio con conducente, senza trascurare il commercio di prodotti alimentari su strada, il comparto edile e quello agricolo. A rendere la sfida ancora più complessa è l’oggettiva difficoltà riscontrata soprattutto dalle amministrazioni dei Comuni più piccoli.

Consapevole di tali criticità, la Camera di Commercio di Foggia, in stretta sinergia con tutti i partner del tavolo, ha già in programma importanti passi operativi. A breve, infatti, anche con il coinvolgimento di altri Enti ed Istituzioni preposti alle attività di controllo, verranno convocati dei tavoli di natura strettamente tecnica, pensati per definire un protocollo procedurale e d’azione che sia chiaro per tutti i soggetti coinvolti. Parallelamente, la Camera di Commercio si prepara a lanciare una capillare campagna di comunicazione e sensibilizzazione; l’obiettivo sarà quello di informare i cittadini sui gravi rischi che corrono rivolgendosi a operatori non autorizzati, in primis per la propria salute, e di spronare le imprese regolari a collaborare denunciando le situazioni di illegalità tramite le proprie associazioni.

Con l’attivazione di questo tavolo, la Camera di Commercio di Foggia conferma la volontà di proporsi come solida cabina di regia per il territorio. L’intento ultimo è quello di fornire tutto il supporto amministrativo e il coordinamento strategico necessari affinché questo grande lavoro di squadra si traduca in un argine reale ed efficace contro la concorrenza sleale e l’economia sommersa.