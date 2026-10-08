Provincia di Foggia: truffe telefoniche usando il numero della Questura. Attenzione!
Provincia di Foggia: truffe telefoniche usando il numero della Questura. Attenzione!
ATTENZIONE ALLE TRUFFE!!!
Nella giornata odierna sono state segnalate diverse truffe telefoniche nella provincia di Foggia, in particolare nel territorio di Lucera.
I truffatori hanno utilizzato la tecnica dello Spoofing, che consente di alterare il numero visualizzato sul display del telefono, facendo apparire quello autentico della Questura o di un altro ufficio delle Forze dell’Ordine. In questo modo, i malviventi si spacciano per poliziotti e, con il pretesto di una presunta emergenza, di un incidente stradale che avrebbe coinvolto un familiare o di una frode bancaria in corso, cercano di creare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, inducendola a consegnare denaro oppure a trasferire i propri risparmi su presunti “conti sicuri”, in realtà nella disponibilità dei truffatori.
Oggi le truffe segnalate non sono andate a buon fine perché le potenziali vittime, insospettite da alcuni elementi della conversazione, hanno interrotto i contatti e si sono rivolte alla Polizia di Stato.
L’episodio ribadisce l’importanza di prestare la massima attenzione e di ricordare alcune semplici regole:
-la Polizia di Stato e le altre Forze dell’Ordine non chiedono mai denaro, bonifici o trasferimenti di denaro attraverso telefonate;
-nessun operatore delle Forze dell’Ordine chiederà di trasferire i propri risparmi su un presunto “conto sicuro”;
-non fornire mai telefonicamente codici, credenziali bancarie, dati delle carte di pagamento o altre informazioni personali;
-in caso di dubbio o di sospetta truffa, contattare immediatamente il 112 e segnalare l’accaduto.