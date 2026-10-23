Obiettivi di spesa a due anni: come mettere da parte i soldi per l’auto nuova o la ristrutturazione di casa

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Ci sono spese che arrivano all’improvviso, come il guasto della lavatrice o la multa dimenticata nel cassetto, e ce ne sono altre che si vedono da lontano. L’auto che ha superato i duecentomila chilometri e comincia a passare più tempo dal meccanico che in strada. Il bagno con le piastrelle degli anni Ottanta che si è promesso di rifare “appena possibile”. La caldaia che andrà sostituita, il tetto da sistemare prima che le infiltrazioni peggiorino. Spese grandi, prevedibili, con una data approssimativa già segnata da qualche parte nella testa.

Proprio perché si vedono arrivare, queste spese potrebbero essere preparate con calma. Nella pratica succede spesso il contrario: il momento arriva, i soldi da parte non bastano, e si finisce per firmare un finanziamento in concessionaria o per rimandare ancora i lavori, con il rischio che il problema nel frattempo si aggravi. Organizzare il risparmio per obiettivi su un orizzonte di uno o due anni è una delle cose più utili che una famiglia possa fare con le proprie finanze, e anche una delle meno complicate, a patto di partire con qualche numero chiaro in testa.

Risparmio per obiettivi: quanto mettere da parte ogni mese

Il primo passo è banale solo in apparenza: dare una cifra all’obiettivo. Non “una macchina”, ma una macchina di quel segmento, nuova o usata, con un prezzo di riferimento ricavato dai listini o dagli annunci. Non “rifare il bagno”, ma almeno un paio di preventivi indicativi, anche telefonici, per capire l’ordine di grandezza. Senza un numero è impossibile capire se l’obiettivo è realistico e quanto tempo richiede.

Una volta stabilita la cifra, la divisione si fa in un attimo. Quindicimila euro da raccogliere in ventiquattro mesi significano 625 euro al mese; in diciotto mesi diventano oltre ottocento. Messa così, la cifra mensile dice subito se il piano sta in piedi o se bisogna allungare i tempi, ridurre le pretese o contare su una parte di finanziamento. È un esercizio meno piacevole del sognare l’auto nuova, ma evita brutte sorprese.

C’è poi una regola che chi si occupa di educazione finanziaria ripete spesso: i soldi destinati a un obiettivo dovrebbero stare separati da quelli di tutti i giorni. Un conto dedicato, un salvadanaio digitale offerto da molte banche, oppure un investimento con una scadenza precisa. La ragione è psicologica prima ancora che finanziaria: se il denaro accantonato resta mescolato al saldo del conto corrente, è facilissimo intaccarlo per una vacanza, un regalo, una spesa che sembra eccezionale e poi si ripete. Separarlo rende ogni prelievo una scelta consapevole.

Conviene anche automatizzare il versamento, impostando un bonifico periodico il giorno dopo l’accredito dello stipendio. Mettere da parte ciò che avanza a fine mese, di solito, significa mettere da parte poco o niente.

Titoli di Stato a due anni e conti deposito vincolati: scadenze allineate

Su orizzonti così brevi la priorità non è guadagnare molto, ma arrivare alla data stabilita con la cifra intatta. Questo esclude, o quasi, gli investimenti azionari: in due anni la Borsa può salire parecchio, ma può anche scendere del venti o trenta per cento proprio nel momento in cui servono i soldi, e a quel punto non resta che vendere in perdita o rinunciare all’acquisto. Il tempo per recuperare, semplicemente, non c’è.

Gli strumenti adatti sono quelli con una scadenza vicina alla data dell’obiettivo e un rendimento noto in anticipo. Tra i titoli pubblici, i risparmiatori italiani conoscono da decenni i CTZ, titoli zero coupon con durata intorno ai due anni, che non pagano cedole: il guadagno deriva dalla differenza tra il prezzo d’acquisto, inferiore a 100, e il valore pieno rimborsato alla scadenza. Proprio questa struttura li rende comodi per chi deve accumulare una somma da usare in un momento preciso, perché si sa fin dall’inizio quanto si incasserà, al netto della tassazione agevolata al 12,5% prevista per i titoli di Stato. Lo stesso ragionamento vale per altri titoli pubblici con vita residua compatibile, acquistabili sul mercato secondario tramite banca o piattaforma online.

L’alternativa più diffusa è il conto deposito vincolato. Si sceglie la durata, dodici, diciotto o ventiquattro mesi, la banca riconosce un tasso fisso per tutto il periodo e alla scadenza restituisce capitale e interessi. Le somme sono protette dal Fondo interbancario di tutela dei depositi fino a 100 mila euro per depositante e per banca, e gli interessi sono tassati al 26%. Vale la pena leggere con attenzione le condizioni sullo svincolo anticipato: alcune banche lo permettono perdendo tutti o parte degli interessi maturati, altre non lo consentono affatto.

Per chi accumula ogni mese, una soluzione pratica è combinare i due mondi: tenere i versamenti mensili su un conto deposito libero e, quando la somma diventa consistente, spostarla su un vincolo o su un titolo con scadenza allineata all’obiettivo. In ogni caso vanno messi nel conto l’imposta di bollo dello 0,2% annuo e le eventuali commissioni d’acquisto, che su cifre piccole incidono in proporzione di più.

Acquisto dell’auto: contanti, finanziamento o maxi-rata finale

Arrivati al momento dell’acquisto, il risparmio accumulato cambia parecchio la posizione di chi entra in concessionaria. Chi paga in contanti, o con una quota di anticipo consistente, ha più margine per trattare sul prezzo e può confrontare le offerte con meno pressione. Chi arriva senza nulla da parte, invece, si trova spesso davanti a una sola proposta, quella di finanziamento auto del concessionario, prendere o lasciare.

Nelle offerte pubblicitarie il dato più visibile è la rata mensile, ma quello che conta davvero è il TAEG, il tasso annuo effettivo globale, che comprende interessi, spese di istruttoria, imposte e costi accessori. Due finanziamenti con lo stesso TAN possono avere TAEG molto diversi. Particolare attenzione meritano le formule con maxi-rata finale, molto diffuse: rate basse per tre o quattro anni e poi una somma consistente da pagare alla fine, oppure da rifinanziare, oppure da evitare restituendo l’auto. Sono soluzioni che possono avere senso per chi cambia vettura spesso, ma che a conti fatti costano più di un acquisto pagato in buona parte con risparmi propri.

Anche un piano di accumulo parziale aiuta. Ridurre l’importo finanziato di qualche migliaio di euro abbassa gli interessi complessivi e, a volte, apre l’accesso a condizioni migliori.

Ristrutturazione casa: preventivi, imprevisti e detrazioni fiscali

Per i lavori di ristrutturazione il discorso ha qualche complicazione in più. La prima riguarda gli imprevisti, che nei cantieri sono la regola: un impianto da rifare che non era previsto, un muro che nasconde un problema, materiali che aumentano di prezzo tra il preventivo e l’ordine. Molti tecnici consigliano di tenere un margine aggiuntivo rispetto alla cifra preventivata, proprio per evitare di trovarsi a metà lavori senza fondi.

La seconda riguarda i tempi di pagamento. Le ditte chiedono in genere un acconto all’avvio e saldi progressivi a stato di avanzamento, quindi i soldi non servono tutti nello stesso giorno. Chi ha costruito il proprio accantonamento con scadenze scaglionate può farle coincidere, almeno in parte, con le tappe del cantiere.

Infine ci sono le detrazioni fiscali per i lavori edilizi, che restituiscono una parte della spesa sotto forma di minori imposte, ripartite in più anni. Le aliquote e i limiti sono cambiati più volte e vanno verificati con attenzione nell’anno in cui si eseguono i lavori, anche con l’aiuto di un professionista. Per accedervi servono pagamenti tracciabili, di norma con il bonifico parlante previsto per questi interventi, e una documentazione in ordine. Il beneficio, però, arriva dopo: la spesa va sostenuta per intero subito, ed è un motivo in più per arrivare all’apertura del cantiere con il denaro già pronto.