Nuovo traguardo per Brando Ephrikian di Uomini e Donne: l’annuncio fa sognare i suoi fan

Brando Ephrikian è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Il giovane è uscito dal programma mano nella mano con Raffaella Scuotto dopo averla preferita a Beatriz D’Orsi. Ora per l’ex tronista è iniziato un nuovo capitolo della sua vita che sta dividendo con la sua fidanzata nonostante la distanza sia un grande problema tra di loro. I due infatti riescono soltanto ad incontrarsi quando i rispettivi impegni glielo permettono. Dopo l’ultimo weekend trascorso a Treviso, Raffaela è volata a Parigi con la sua famiglia in attesa di rivedere Brando con cui farà un viaggio. A svelarlo è stato l’ex tronista di Uomini e Donne che dopo aver mostrato il suo nuovo look ha confidato di essere in procinto di partire con la fidanzata.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian debutta in un cortometraggio

In alcune storie postate su Instagram, Brando Ephrikian ha parlato del suo nuovo capitolo della vita dopo aver trovato l’amore a Uomini e Donne. Ai fan ha svelato che molto presto debutterà in un cortometraggio inglese dando così il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo dopo la sua avventura passata sul trono. Il giovane infatti ha scritto: “Ciao ragazzi come state? Ho una newsflash importantissima da darvi. E’ uscita la data della prima. E’ uscita anche la locandina delle scene di un cortometraggio che stavo girando negli scorsi giorni”. Brando ha concluso riferendo di aver recitato in una produzione inglese dal titolo Inveniam Viam che uscirà nelle sale a partire dal 14 giugno.