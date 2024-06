Ma quale crisi, Asmaa e Cristiano di Uomini e Donne stanno già pensando alle nozze

Uomini e Donne è finito da poche settimane ma i loro protagonisti continuano a far parlare di loro. Oggi al centro dell’attenzione c’è finita una coppia nata nell’ultima edizione del trono over. Asmaa e Cristiano infatti hanno rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi dove hanno aggiornato i lettori di come sta procedendo la loro storia d’amore. Asmaa e Cristiano hanno ammesso che la loro relazione sta procedendo a gonfie vele, tanto da essersi fatti un tatuaggio di coppia. Smentite quindi le voci di crisi che circolavano in questi giorni dopo che erano stati immortalati a litigare all’interno di un bar. Ad Uomini e Donne Magazine, Cristiano Lo Zupone ha dichiarato le seguenti parole: “Asmaa è stata l’unica del parterre che ho nominato all’inizio di questo percorso quando mi hanno chiesto chi mi piacesse.”

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano stanno pensando alle nozze

Intervistati da Uomini e Donne Magazine, Asmaa ha raccontato che con Cristiano ha avuto subito feeling fin dalla prima telefonata. La donna attualmente sta vivendo il suo amore lontano dalle telecamere. L’ex dama ha aggiunto di aver fatto conoscere suo figlio a Cristiano, tanto da essere rimasta sorpresa dalla loro sintonia. Anche la madre di Cristiano è apparsa molto felice della loro unione. Asmaa infatti ha dichiarato al settimanale: “La cosa buffa è che per come ci ha visto felici, uniti, perfetti l’uno per l’altra anche la madre di Cristiano ci ha già chiesto a quando le nozze. Mi rendo conto che sembra tutto veloce, ma la nostra compatibilità ha qualcosa di speciale”. Insomma, la coppia penserebbe già in grande a poche settimane dall’uscita dal dating show.