Nuovo caso di femminicidio: 33enne uccisa dal compagno nel Veronese

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un nuovo caso di femminicidio si è consumato a Castelnuove del Garda in provincia di Verona. Come riportato da Ansa, una giovane donna di appena 33 anni è stata uccisa dal suo compagno. La vittima, Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, di nazionalità brasiliana, è stata colpita con un numero imprecisato di coltellate. L’omicida, Reis Pedroso Douglas, 41 anni, dopo aver massacrato la sua compagna ha manifestato intenti suicidi, allertando le forze dell’odine. Gli inquirenti sono intervenuti tempestivamente e, dopo l’ammissione del femminicidio, hanno rivenuto il corpo della giovane nella sua abitazione. La Procura di Verona ha disposto il fermo, che è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Peschiera Del Garda.

L’uxoricida si era tolto il braccialetto elettronico

Pedroso era già noto alle forze dell’ordine. A partire dallo scorso 23 aprile era stato sottoposto a divieto di avvicinamento alla compagna, con controllo tramite braccialetto elettronico. Gli era stato negata la possibilità di contattare la donna con qualsiasi mezzo di comunicazione, ed inoltre non gli era permesso abitare nel comune di Ponti sul Mincio, dove risedeva la vittima. Il braccialetto elettronico gli era stato installato il 19 maggio scorso, ma Pedroso lo avevo tolto per sottrarsi ai controlli. Al momento del fermo, infatti, i carabinieri non hanno rinvenuto il dispositivo elettronico.