Nuovo avviso PROVI 2025. Presentazione domande a partire da ieri

Si comunica che, con A.D. n. 307 del 06/03/2025, la Regione Puglia ha approvato il nuovo Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari dei Progetti di Vita Indipendente – Pro.V.I., destinato a persone con disabilità grave. L’obiettivo è offrire loro la possibilità di acquisire maggiore autonomia nelle proprie attività quotidiane e nel contesto di vita familiare, formativa, sociale e lavorativa.

Il nuovo Avviso prevede 2 Linee di intervento:

Linea A : destinata al finanziamento dei progetti per la vita indipendente in generale, rivolti a persone con disabilita ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92, come modificata dal D.Lgs. n. 62/2024, non derivanti da patologie legate all’invecchiamento, tali da non compromettere totalmente la capacita di autodeterminazione;

Linea C : specifica per il sostegno alla genitorialità, rivolta a giovani donne disabili che affrontano l’impegnativo compito di prendersi cura dei propri figli, garantendo loro un supporto alla genitorialità e un’autonomia nelle attività quotidiane all’esterno, negli spostamenti e nel tempo libero.

Possono presentare istanza di finanziamento quelle persone con disabilità che dimostrino potenzialità di autonomia ed in possesso dei seguenti requisiti:

Certificazione dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92;

Essere residenti in Regione Puglia da almeno un anno;

Avere un ISEE valido;

Non essere già titolari di un Progetto di Vita Indipendente in corso, o essere titolari di un progetto con scadenza prevista entro il 24 settembre 2025;

Credenziali SPID (o equivalenti).

Il budget di progetto ammesso a finanziamento è di massimo Euro 15.000,00 e per la durata massima di 12 mesi per ciascun destinatario.

Per entrambe le Linee di intervento la proposta progettuale deve essere coerente con almeno uno dei seguenti obiettivi:

il completamento di percorsi di studi finalizzati al conseguimento di titoli di studio/qualifiche professionali, universitarie, post diploma, post laurea;

percorsi di inserimento lavorativo per persone prive di occupazione o percorsi socio-lavorativi;

percorsi di integrazione sociale attraverso la partecipazione ad attività di inclusione sociale e relazionale (attività sportive, culturali, relazionali, orientamento al lavoro);

supporto alle funzioni genitoriali.

Le domande, da presentarsi esclusivamente tramite la piattaforma telematica “Puglia Sociale”, accessibile all’indirizzo https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001

dovranno essere inviate dalle ore 12:00 del 24 Marzo 2025 alle ore 12:00 del 24 Giugno 2025 , utilizzando le credenziali SPID o CIE o Carta Nazionale dei Servizi.

Per ulteriori informazioni, si prega di prendere visione dell’Avviso Pubblico allegato alla presente.

Per parlare con un operatore dell’Ufficio di Piano:

Ass. Soc. Dott.ssa Miriam STELLUTI (Lunedì e Giovedì) – 0884/519627

oppure rivolgendosi alla Coop. SUPERHANDO che eroga nei confronti dei beneficiari consulenze per la presentazione della manifestazione di interesse, costruzione del progetto supportando il beneficiario, anche durante tutto lo svolgimento del progetto.

Per informazioni:

SuperHando Cooperativa Sociale

Via Trento, 27/A – Cerignola (FG)

Telefono: 0885 090244

E-mail: cooperativasuperhando@gmail.com

PUNTO INFORMATIVO MANFREDONIA:

c/o Consultorio Familiare Diocesano “Centro per la Famiglia Nazareth”

Via San Giovanni Bosco n. 41/A

REFERENTE: Dott.ssa Anna Pia Mione

cell. 348/1482995

email: annapiamione@gmail.com