Nuovo amore per Alessia Marcuzzi? Chi è il misterioso brasiliano

Si parla di un nuovo capitolo sentimentale per Alessia Marcuzzi, tornata al centro dell’attenzione del gossip dopo anni di discrezione sulla sua vita privata. La presentatrice è stata infatti paparazzata durante un romantico weekend a Venezia in compagnia di un uomo misterioso, presto identificato come l’imprenditore brasiliano Tiago Schietti. Le immagini della coppia, diffuse dal settimanale Chi, mostrano i due mentre passeggiano mano nella mano tra le calli della città lagunare, scambiandosi gesti affettuosi e baci. Un dettaglio che ha immediatamente alimentato la curiosità dei fan e dei media: chi è davvero il nuovo compagno della conduttrice?

Chi è Tiago Schietti, il nuovo compagno della conduttrice

Il nome del nuovo presunto fidanzato della Marcuzzi è Tiago Schietti, un imprenditore quarantenne di origine brasiliana che vive a San Paolo. A differenza della presentatrice italiana, Schietti non appartiene al mondo dello spettacolo ma è un professionista molto attivo nel settore finanziario e degli investimenti.

Secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, ricoprirebbe un ruolo dirigenziale all’interno della società Supernova Capital Gestão de Recursos, azienda specializzata nella gestione di investimenti immobiliari e credito aziendale strutturato. Proprio questa attività lo ha reso una figura conosciuta negli ambienti economici brasiliani, dove è considerato un manager emergente nel mondo della finanza.

Il suo profilo social è estremamente riservato e non presenta molte informazioni pubbliche, dettaglio che ha contribuito ad alimentare l’aura di mistero attorno alla nuova relazione della conduttrice.