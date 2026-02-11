Nervi tesi tra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi: “Quando c’è una l’altra scompare”, il motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belen Rodriguez di recente è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per lanciare Only Fun nell’unica puntata in cui Alessia Marcuzzi non c’era.

È stato un caso che le due non si siano incontrate? Sembrerebbe di no, nella sua rubrica sul settimanale Chi Giuseppe Candela si è lasciato sfuggire un’interessante indiscrezione. Il giornalista ha fatto sapere che la conduttrice argentina avrebbe avanzato una richiesta, proprio per evitare la collega.

Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez ai ferri corti? Cosa è successo tra loro

Secondo Candela il motivo della loro tensione risale al gossip esploso qualche anno fa in merito ad un clandestino flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. In quel periodo il conduttore napoletano era ancora sposato con Belen Rodriguez, loro aveva negato il rumors ma l’argentina sui social aveva confermato.

A quanto pare dopo quell’indiscrezione è rimasto dell’astio tra le due conduttrice ed è per questo che fanno di tutto per evitarsi. Il giornalista ha fatto sapere che quanto c’è una l’altra scompare, infatti Belen Rodriguez prima della sua ospitata a Che Tempo Che Fa avrebbe chiesto l’allontanamento di Alessia Marcuzzi ed è per questo motivo che era assente in studio.