Nuova avventura per Helena Prestes: l’annuncio scatena i suoi sostenitori

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano che ha iniziato ad apprezzarla dalla sua partecipazione al Grande fratello 2024 dov’è arrivata seconda. La modella brasiliana si trova attualmente in America e più precisamente a New York per alcuni impegni con la sua agenzia di moda. Nonostante questo, la donna ha trovato il tempo di fare un annuncio che ha scatenato tutti i suoi sostenitori. Helena Prestes ha pubblicato un post nel suo profilo X dove ha rivelato di essere pronta per una nuova avventura. La compagna di Javier Martinez ha scritto: “Mi sto divertendo tantissimo a capire il setting di Twitch, è come tornare indietro nel tempo a un periodo della mia vita in cui passavo ore al computer giocando a Counter-Strike. Twitch Ci vediamo presto“.

Helena Prestes sbarca su Twitch come Zeudi Di Palma

La compagna di Javier Martinez è pronta a sbarcare su Twitch, una piattaforma specializzata nella trasmissione di contenuti in diretta. Dopo aver ottenuto successo sia su Tiktok che su You tube, Helena Prestes si accinge ad iniziare questa nuova avventura, che l’avvicinerà ancor di più ai suoi sostenitori. La donna andrà a seguire quanto fatto da Zeudi Di Palma, ex gieffina con la quale ha condiviso l’esperienza al Grande fratello nel 2024. L’ex Miss Italia è oggi una delle streamer con più abbonati in Italia dopo pochi mesi dal suo arrivo nella piattaforma.