Javier Martinez e la sua nuova vita a Lecco: “Cosa mi ha colpito”, parla l’ex gieffino

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Javier Martinez ha iniziato la sua nuova vita a Lecco dopo aver vissuto per alcuni mesi a Terni in Umbria insieme ad Helena Prestes. L’uomo si era trasferito nella cittadina umbra poiché ingaggiato dalla squadra locale di pallavolo. Una volta finito il campionato di A3, l’ex concorrente del Grande fratello ha deciso di raggiungere la compagna a Lecco, dove ha comprato un attico di lusso. Di recente, Javier Martinez ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok che è stata seguita da oltre 5 mila utenti. In questo frangente, l’ex gieffino ha risposto ad alcune domande dei fans ed in particolare ha svelato come si sta trovando a Lecco, dove si è da poco stabilito. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Mi piace da morire, come fa a non piacervi Lecco? Basta vedere cosa si ha intorno. Chiaramente il mio cuore rimane marchigiano-argentino, ma Lecco è stupenda. Vi consiglio di farci un salto. Siamo circondati da queste montagne.”

Javier Martinez colpito dalla gentilezza della gente di Lecco

Il pallavolista argentino si è da poco trasferito a Lecco dove vive insieme ad Helena Prestes, al momento in America per impegni di lavoro. Nel corso della diretta social, Javier Martinez ha raccontato un episodio di quando è arrivato nella cittadina che l’ha colpito positivamente. L’uomo ha dichiarato: “Ho visto gente veramente veramente gentile. La prima cosa che mi ha colpito, vi racconto questo dettaglio: sono arrivato l’altro giorno la sera alle dieci e mezza con la macchina stracarica, stavo scaricando le cose e inizio a starnutire. Una coppia di persone passa di lì e banalmente mi dice salute. Io mi giro e un po’ incredulo dico grazie. Magari può sembrare scontato ma non lo è.” Insomma, la nuova vita dell’uomo a Lecco è iniziata col piede giusto.