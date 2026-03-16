Nuova avventura per Helena Prestes: l’annuncio scatena i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a sorprendere il pubblico italiano. La modella brasiliana ha appena annunciato una nuova avventura con un post pubblicato sui social. Scendendo nei dettagli, l’ex gieffina ha deciso di sbarcare su You Tube dopo aver trovato successo come content creator sia su Tiktok che su Instagram. Per l’occasione, la 35enne di San Paolo ha condiviso il link del suo primo video nei suoi canali social dov’è molto attiva. Neanche a dirlo, la novità è stata accolta nei migliori dei modi da parte dei suoi fans. Molti utenti ha fatto i complimenti ad Helena Prestes per come ha intervistato l’ospite nel suo primo video. In rete si leggono commenti di questo genere: “Che brava! Più contenuti di questo genere” e ancora “Finalmente è sbarcata su YouTube. Non vedevamo l’ora.”

Helena Prestes è sbarcata su You Tube: il primo video ha già 15 mila visualizzazioni

La compagna di Javier Martinez è sbarcata su You Tube dove ha un canale che vanta oltre 15 mila iscritti. Il primo video pubblicato nella serata del 15 marzo ha ottenuto oltre 15 mila visualizzazioni. Un nuovo successo per Helena Prestes che ha saputo nuovamente reinventarsi in seguito all’esperienza fatta al Grande Fratello dove ha trovato anche l’amore. Un momento davvero d’oro per la donna che presto farà il suo ritorno in televisione come protagonista di un nuovo reality show della piattaforma Amazon Prime Video.