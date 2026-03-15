Javier Martinez, prestazione super in campo: arrivano importanti complimenti per l’ex gieffino

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione mediatica. Il pallavolista argentino è sceso nuovamente in campo per l’ultima giornata di campionato di A3 con la sua squadra, la Terni volley academy. In questo frangente, l’ex gieffino si è reso protagonista di una prestazione super che però non è bastata per portare il team alla vittoria, andata ad una formazione della Puglia. Una partita che ha visto Javier Martinez in grande spolvero, riuscendo a segnare 30 punti. Proprio il compagno di Helena Prestes ha ricevuto delle parole di elogio dagli esperti nel settore nel corso della diretta della partita trasmessa su You tube. Il telecronista ha fatto i complimenti al 31enne, dichiarando queste parole nel corso della telecronaca: “Quando il punto sembra ormai perduto, ecco Martinez. Testardo, elegante, fino all’ultimo tocco. Perché certi giocatori non si arrendono: trasformano l’impossibile in puro spettacolo…classe argentino”.

Javier Martinez ha ricevuto i complimenti per ottima prestazione in campo

Il pallavolista argentino ha ricevuto i complimenti per l’ottima prestazione realizzata in campo contro una squadra pugliese. Javier Martinez ha dimostrato nuovamente tutto il suo valore come schiacciatore della Terni volley academy, squadra che milita da dopo l’esperienza al Grande fratello. Nonostante i 31 punti segnati, il pallavolista argentino ora rischia la retrocessione insieme ai suoi compagni di squadra in seguito alla nuova sconfitta ottenuta. Il team ternano dovrà giocare i play-out e vincere almeno 3 partite su 5 se vuole rimanere nel campionato di A3 di pallavolo.