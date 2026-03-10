Nozze in casa Cuccarini: il figlio Giorgio Capitta si sposa con Sole Galanti
Lorella Cuccarini presto suocera: chi è la futura nuora e che rapporto hanno
Secondo alcune indiscrezioni, Giorgio Capitta, figlio della conduttrice e insegnante di Amici Lorella Cuccarini, sarebbe pronto a sposare la fidanzata Sole Galanti. La coppia potrebbe convolare a nozze nei prossimi mesi, segnando il primo matrimonio nella famiglia Cuccarini-Capitta.
Giorgio Capitta ha 25 anni ed è uno dei quattro figli della conduttrice e del produttore Silvio Capitta, con cui Lorella Cuccarini è sposata dal 1991. È il più piccolo della famiglia insieme alla sorella gemella Chiara. Gli altri due fratelli sono Sara, nata nel 1994, e Giovanni, nato nel 1996.
A differenza dei genitori, Giorgio non lavora nel mondo della televisione. Secondo le informazioni disponibili, lavora infatti come deejay.
Chi è Sole Galanti
La futura sposa di Giorgio Capitta è Sole Galanti, stylist conosciuta nel mondo dello spettacolo. Il suo lavoro è legato anche alla stessa Lorella Cuccarini: spesso è lei a curarne il look per le apparizioni televisive e per i contenuti sui social.
Sui social, infatti, non mancano foto che mostrano le due insieme nei camerini, mentre lavorano con il team che segue la conduttrice.
Il rapporto tra Lorella Cuccarini e la futura nuora
Proprio grazie alla collaborazione professionale, tra Lorella Cuccarini e Sole Galanti sembra esserci un rapporto sereno e collaborativo. La stylist, oltre a essere la compagna di Giorgio, è infatti anche una figura che lavora spesso accanto alla conduttrice.
Quando si celebreranno le nozze
Per il momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla data del matrimonio o sulla location della cerimonia. Secondo le indiscrezioni, però, le nozze potrebbero celebrarsi nei prossimi mesi.
Alla cerimonia sarà sicuramente presente tutta la famiglia, compresa la sorella gemella Chiara, a cui Giorgio Capitta è particolarmente legato.