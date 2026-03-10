Nozze in casa Cuccarini: il figlio Giorgio Capitta si sposa con Sole Galanti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorella Cuccarini presto suocera: chi è la futura nuora e che rapporto hanno

Secondo alcune indiscrezioni, Giorgio Capitta, figlio della conduttrice e insegnante di Amici Lorella Cuccarini, sarebbe pronto a sposare la fidanzata Sole Galanti. La coppia potrebbe convolare a nozze nei prossimi mesi, segnando il primo matrimonio nella famiglia Cuccarini-Capitta.

Giorgio Capitta ha 25 anni ed è uno dei quattro figli della conduttrice e del produttore Silvio Capitta, con cui Lorella Cuccarini è sposata dal 1991. È il più piccolo della famiglia insieme alla sorella gemella Chiara. Gli altri due fratelli sono Sara, nata nel 1994, e Giovanni, nato nel 1996.

A differenza dei genitori, Giorgio non lavora nel mondo della televisione. Secondo le informazioni disponibili, lavora infatti come deejay.

Chi è Sole Galanti

La futura sposa di Giorgio Capitta è Sole Galanti, stylist conosciuta nel mondo dello spettacolo. Il suo lavoro è legato anche alla stessa Lorella Cuccarini: spesso è lei a curarne il look per le apparizioni televisive e per i contenuti sui social.

Sui social, infatti, non mancano foto che mostrano le due insieme nei camerini, mentre lavorano con il team che segue la conduttrice.

Il rapporto tra Lorella Cuccarini e la futura nuora

Proprio grazie alla collaborazione professionale, tra Lorella Cuccarini e Sole Galanti sembra esserci un rapporto sereno e collaborativo. La stylist, oltre a essere la compagna di Giorgio, è infatti anche una figura che lavora spesso accanto alla conduttrice.

Quando si celebreranno le nozze

Per il momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla data del matrimonio o sulla location della cerimonia. Secondo le indiscrezioni, però, le nozze potrebbero celebrarsi nei prossimi mesi.

Alla cerimonia sarà sicuramente presente tutta la famiglia, compresa la sorella gemella Chiara, a cui Giorgio Capitta è particolarmente legato.