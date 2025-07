Novità sul Festival di Sanremo: la Rai valuta trasferimento nel Gargano a partire dal 2027

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi dell’anno. Una settimana in cui gli italiani mettono da parte pensieri negativi e problemi, per dare spazio allo svago. Una grande festa della musica, in cui gareggiano cantanti italiani più o meno noti. Il Festival, tuttavia, non è soltanto una gara, ma uno spettacolo che mescola arte, moda, cinema e condivisione.

La storia della kermesse è legata alla cittadina ligure. Infatti è nella città dei fiori che ha visto la luce l’evento musicale italiano più importante. Per oltre settant’anni il Festival si è svolto nello scenario suggestivo della riviera ligure, segnando un sodalizio fra l’amministrazione comunale e la Rai. Tuttavia proprio dopo tanti decenni, la Tv di Stato starebbe valutando l’ipotesi di spostare la sede della nota kermesse.

La Rai valuta lo spostamento di sede per il Festival

A partire dal 2027 il Festival della Canzone Italiana potrebbe cambiare sede di svolgimento. Stando ad alcune voci la Rai starebbe pensando di rompere la collaborazione professionale con il comune ligure. Alla base di questa drastica decisione sembrerebbero esserci le eccessive pretese economiche avanzate dall’amministrazione comunale.

Le nuove possibili destinazioni

Difficile pensare un Festival lontano da Sanremo. Tuttavia la Rai sembrerebbe seriamente intenzionata a spostare la sede di svolgimento dell’evento altrove. Una scelta che consentirebbe di dare spazio anche ad altre località del territorio italiano. Fra le mete “papali” sembrerebbero esserci la Versilia, la Costiera Amalfitana ma anche il Gargano. Lo Sperone di Puglia, con le sue coste imponenti e i suoi paesaggi suggestivi, potrebbe rendere ancora più magica la kermesse canora.

La candidatura della Campania

A quanto pare la Campania ha già avanzato la candidatura per svolgere il Festival a Sorrento. Il Presidente Vincenzo De Luca ha proposto la cittadina costiera, rimarcando il legame con Caruso e con Lucio Dalla.

La possibilità di un Festival itinerante

Riguardo le nuove destinazioni non c’è ancora nessuna ufficialità. La Rai starebbe sarebbe propensa a trasformare la manifestazione in un evento itinerante con una rotazione biennale. In questo modo ci sarebbe la possibilità di esplorare e dare visibilità anche ad altre località del Belpaese, potenziandone il turismo culturale.