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Novità meteo a Pasqua: arriva l’anticiclone?
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Novità meteo a Pasqua: arriva l’anticiclone?
Guardando oltre, le prime tendenze a medio-lungo termine, riportate da MeteoLive, iniziano però a delineare uno scenario decisamente più incoraggiante. Tra il Venerdì Santo 3 aprile e il Lunedì di Pasquetta, diversi modelli intravedono la possibilità di una rimonta dell’anticiclone, con conseguente stabilizzazione del tempo su gran parte della Penisola.
Se questa evoluzione venisse confermata, il Ponte di Pasqua potrebbe trascorrere all’insegna di:
- cielo sereno o poco nuvoloso su molte regioni, specie ad ovest del Paese, un po’ variabile in Adriatico e soprattutto al sud, ma con fenomeni ormai sporadici.
- temperature in rialzo, con valori pienamente primaverili, specie al nord, sulla Sardegna e sul Tirreno
- ventilazione da nord-ovest debole