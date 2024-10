Novelli a NocerinaLive: “Nostra squadra forte, ma abbiamo sofferto il Manfredonia”

Le parole del tecnico della Nocerina Raffaele Novelli raccolte da NocerinaLive.it

“A Manfredonia ho allenato e conosco la tifoseria e le dimensioni del campo che possono mettere in difficoltà. Noi ci siamo allenati a lavorate di Sarno per adattarci a queste dimensioni. La squadra deve crescere perché oggi siamo stati bravi ad uscire dalle difficoltà, non sappiamo in futuro come potremmo reagire ad un momento del genere“.

Sulla sofferenza nella ripresa sul risultato di 0-1: “Abbiamo sofferto per più di 25 minuti, ci siamo abbassati troppo per alcuni motivi su cui dobbiamo lavorare. Questa è una squadra forte ma abbiamo pregi e difetti su cui dobbiamo ancora lavorare e crescere sotto quest’aspetto per evitare ulteriori difficoltà”