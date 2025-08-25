"Note sotto le stelle" illuminerà Piazza del Popolo il 28 agosto

"Note sotto le stelle"Concerto lirico in Piazza del Popolo – 28 agosto, ore 20.30 Una serata di musica, arte e tradizione animerà Piazza del Popolo il prossimo 28 agosto alle ore 20.30, con il concert...

"Note sotto le stelle"

Concerto lirico in Piazza del Popolo – 28 agosto, ore 20.30

Una serata di musica, arte e tradizione animerà Piazza del Popolo il prossimo 28 agosto alle ore 20.30, con il concerto lirico “Note sotto le stelle”.

Protagonisti della serata: Emanuel Gatta (baritono) Monica Paciolla (soprano) Mun Hyeon Kyeong (mezzosoprano)

Ad accompagnare le voci, M° Pasquale Somma al pianoforte e l’eleganza di un quartetto d’archi. A presentare la serata sarà Mariantonietta Di Sabato, che guiderà il pubblico attraverso un viaggio musicale tra i capolavori più amati della tradizione.

In programma:

le più celebri arie e duetti dell’opera italiana, un emozionante omaggio al maestro Ennio Morricone con alcune delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e i classici intramontabili della canzone napoletana

Un’occasione unica per vivere una notte d’estate all’insegna della bellezza, sotto il cielo stellato di Piazza del Popolo. L'evento, inserito nel programma della Festa Patronale, è sostenuto dal Circolo Unione di Manfredonia.