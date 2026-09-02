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Nostalgia e ricordi a Manfredonia: chi di voi non è mai stato da “Pizza e poi”? Teo Mione lancia il nuovo singolo e cerca le vostre storie

MANFREDONIA – Chi di voi non ha mai passato una serata da “Pizza e poi”? Chi non conserva, tra i ricordi più belli della propria giovinezza, un’uscita con gli amici, una risata e una fetta di pizza calda consumata in quel luogo diventato un punto di riferimento per un’intera generazione?

A riaccendere le luci su quegli anni indimenticabili è il cantautore sipontino Teo Mione con il suo nuovo singolo, intitolato proprio “Pizza e poi”.

Dopo il riscontro di “Salsedine”, brano imbevuto di sonorità nostalgiche che ha saputo raccontare i sapori, il mare e la magia delle estati nostrane, Teo Mione prosegue il suo viaggio emozionale nella memoria collettiva della città. Se “Salsedine” sfiorava le corde del tempo che passa, “Pizza e poi” entra nel vivo della vita vissuta, trasformandosi in una vera e propria colonna sonora per chiunque abbia frequentato quel locale simbolo.

«Questo brano nasce per far riaffiorare i ricordi di tutti noi», racconta l’artista. «Chiunque sia passato da lì ha un aneddoto, una storia o un momento speciale che porta ancora dentro».

L’uscita del brano diventa così un’occasione unica per lanciare una chiamata a raccolta rivolta a tutti i cittadini e ai lettori: raccontare i propri ricordi, aneddoti e serate legate a “Pizza e poi”. Chi ha vissuto quegli anni e desidera condividere una storia, un ricordo curioso o una fotografia dell’epoca è invitato a mettersi in contatto con l’artista sui suoi canali social. Le testimonianze più belle faranno da cornice al racconto di questo brano.

Il singolo “Pizza e poi” è già disponibile su YouTube e su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Una canzone da ascoltare per tornare indietro nel tempo e riassaporare quei momenti che non passano mai.