Sport Manfredonia
Coppa Italia, Giudice Sportivo: stangata per Orlandi
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Coppa Italia, Giudice Sportivo: stangata per Orlandi
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Simone
Morale con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva
Marco Ferrari nella seduta del 31 Agosto 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ORLANDI ANDREA (MANFREDONIA CALCIO 1932)
Per avere, a gioco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo veemente sul viso ed ancora, dopo la notifica di provvedimento,
protestato nei confronti del Direttore di gara.