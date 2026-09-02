Meteo, primi segnali di autunno tra il 10 ed il 15 settembre
Meteo, primi segnali di autunno tra il 10 ed il 15 settembre
Secondo MeteoLive, tra l’11 e il 12 settembre un affondo di aria più fresca nord‑atlantica potrebbe scivolare dal nord‑ovest del Continente verso il Mediterraneo, innescando una fase di instabilità anche marcata sul nostro Paese.
Successivamente, tra il 12 e il 15 settembre, con tempistiche ancora da dettaglia, la saccatura scivolerebbe verso il Centro‑Sud, attivando temporali anche robusti lungo l’Adriatico e sulle estreme regioni meridionali, dove non si escludono fenomeni particolarmente intensi, con rischio di nubifragi.
Il calo termico sarebbe evidente: in molte zone si perderebbero 6‑10°C, riportando le temperature su valori più consoni alla climatologia di metà settembre.
L’attendibilità di una previsione a 10 giorni di distanza però non può superare una percentuale del 55%.