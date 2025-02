[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Non vi abbiamo mai lasciato soli”, “segnalate sempre” e poi le richieste nel quartiere Ferrovia vengono ignorate

Nel quartiere Ferrovia, ogni sabato sera si ripete lo stesso copione: macchine parcheggiate su strisce pedonali, marciapiedi e rampe per disabili, creando disagi e pericoli per i pedoni o per gli automobilisti, che spesso realizzano incidenti per la visibilità limitata. Abbiamo segnalato il problema alla Polizia Locale e all’assessore di riferimento con una richiesta ufficiale il 5 febbraio, chiedendo un intervento concreto per contrastare questo fenomeno.

Non avendo ricevuto risposta, abbiamo sollecitato nuovamente l’8 febbraio, mettendo in copia conoscenza anche alcuni giornali locali, affinché ci fosse massima trasparenza su questa richiesta. Risultato? Nessuna risposta. Nessun intervento. Nessuna multa.

Ecco le immagini di come si presentava ieri sera 8 febbraio il quartiere Ferrovia dopo le 22: auto ovunque, persino sulle rampe per disabili. A questo punto ci chiediamo: se non rispondono nemmeno alle segnalazioni ufficiali, che senso ha dire che non ci lasciano soli?



Chiediamo rispetto per i cittadini onesti che vogliono vivibilità e sicurezza. Chiediamo quantomeno una risposta educata alle nostre richieste formali, considerato che siamo cittadini foggiani che pagano le tasse comunali e che quindi finanziano gli stipendi pubblici.



Abbiamo notato l’incremento di controlli dopo l’invio della nostra petizione al Ministero della Difesa per richiedere l’Esercito in zona. Ma ora basta parole, servono azioni in collaborazione con i residenti!

Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia