Nuovo successo per Clizia Incorvaia: il premio a Venezia

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Clizia Incorvaia inaugura una nuova fase della sua carriera professionale, sempre più concentrata sulla comunicazione digitale e sul mondo dei contenuti. La novità è arrivata in occasione della 83ª Mostra del Cinema di Venezia, dove l’influencer è stata protagonista di un importante riconoscimento. Clizia ha infatti ricevuto il Diva e Donna Award nella categoria Content Creator dell’Anno, consacrando un percorso costruito negli ultimi anni. Il premio rappresenta per lei una conferma del lavoro svolto attraverso i social, diventati ormai una parte centrale della sua attività professionale. La Incorvaia ha condiviso con i suoi follower la soddisfazione per questo momento, definendolo particolarmente emozionante. Il nuovo riconoscimento arriva dopo il lancio di altri progetti legati alla comunicazione, tra cui il podcast “Io sono moda”; proprio questo progetto aveva segnato all’inizio del 2026 un ulteriore passo nella sua trasformazione da personaggio televisivo a professionista dei contenuti digitali. Nonostante un problema informatico che aveva temporaneamente bloccato il suo canale YouTube, il progetto è proseguito con nuovi appuntamenti e ospiti e oggi Clizia può contare su una dimensione professionale che unisce moda, televisione, social network, podcast e comunicazione.



Il premio che certifica il nuovo percorso

La nuova avventura lavorativa di Clizia Incorvaia passa soprattutto dalla comunicazione digitale. Alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia, l’influencer ha ricevuto il Diva e Donna Award come Content Creator dell’Anno. Un riconoscimento che ha accolto con grande entusiasmo e che ha raccontato attraverso i propri canali social.

La giornata veneziana è stata particolarmente importante per Clizia, che ha sottolineato come il premio rappresenti il coronamento di un’attività attraverso cui cerca di raccontare la realtà utilizzando il linguaggio dei social. Un riconoscimento, dunque, che va oltre la semplice partecipazione a un evento mondano e che fotografa la trasformazione della sua carriera.

Sul red carpet la Incorvaia si è presentata con un elegante abito azzurro polvere firmato Luisa Spagnoli, attirando l’attenzione anche per il look scelto in occasione dell’evento. La serata ha visto inoltre la presenza di Elisabetta Gregoraci, premiata come Donna dell’Anno.

Dal mondo della moda al digitale

Negli ultimi anni Clizia ha progressivamente ampliato il proprio campo d’azione. La moda rimane uno degli elementi centrali della sua immagine pubblica, ma il suo lavoro si è sviluppato anche attraverso Instagram, eventi, collaborazioni e contenuti dedicati al lifestyle.

Nel 2026 è arrivato anche “Io sono moda”, il podcast attraverso il quale Clizia ha iniziato a confrontarsi con protagonisti del settore. Tra gli ospiti c’è stata, ad esempio, Cindy Sold, content creator e cofondatrice e direttrice creativa di Mulac Cosmetics.

Il progetto aveva subito un contrattempo poco dopo il debutto: a marzo Clizia aveva denunciato sui social di essere stata vittima di un attacco hacker che aveva portato al furto delle credenziali e al blocco del suo canale YouTube, proprio alla vigilia della seconda puntata del podcast.

Nonostante l’imprevisto, la direzione intrapresa appare chiara. Clizia Incorvaia sta trasformando la notorietà maturata negli anni televisivi in una professione sempre più autonoma nel settore della comunicazione online.

Il riconoscimento ottenuto a Venezia arriva quindi in un momento significativo. Dopo le esperienze televisive, il percorso nella moda e la crescente presenza sui social, la Incorvaia sembra aver trovato nel ruolo di content creator una nuova identità professionale.

E il premio di Venezia rappresenta, almeno simbolicamente, una conferma di questa evoluzione: per Clizia non soltanto passerelle e televisione, ma anche contenuti, podcast e comunicazione digitale come strumenti di una vera e propria nuova avventura lavorativa.

Fonte: Facebook

FONTE:

Napolike

TGCOM24